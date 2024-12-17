Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.931,48 %-0,66
        DOLAR 34,9888 %0,10
        EURO 36,7195 %-0,13
        GRAM ALTIN 2.972,85 %-0,25
        FAİZ 43,60 %-0,07
        GÜMÜŞ GRAM 34,03 %-0,78
        BITCOIN 107.197,00 %1,06
        GBP/TRY 44,4149 %0,13
        EUR/USD 1,0484 %-0,27
        BRENT 73,32 %-0,80
        ÇEYREK ALTIN 4.860,60 %-0,25
        Haberler Ekonomi Para Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde yükseldi - Para Haberleri

        Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde yükseldi

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Ekim 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel sektörün yurt dışı kredi borcu yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

        Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu ekimde 2023 sonuna kıyasla 15 milyar dolar yükselerek 177,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 9,3 milyar dolar artarak 162,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 5,7 milyar dolar yükselişle 14,8 milyar dolar oldu.

        Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ekimde 2023 sonuna göre 1 milyar dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 3,8 milyar dolar yükselerek 18,7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 318 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 301 milyon dolar artarak 1,4 milyar dolara ulaştı.

        REKLAM

        Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 933 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 2,7 milyar dolar yükselerek 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, ekimde 2023 sonuna göre 3,8 milyar dolar artışla 8,3 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 365 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolara geriledi.

        Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 3,7 milyar dolar artarak, 108,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 4,7 milyar dolar yükselerek 12,5 milyar dolar oldu.

        Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6'sı dolar, yüzde 33,9’u avro, yüzde 2,6’sı Türk lirası ve yüzde 4,9’u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,1’ini dolar, yüzde 15,7’sini avro, yüzde 38,8'ini Türk lirası ve yüzde 4,4'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

        Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38'i finansal kuruluşlara, yüzde 62’si ise finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 80,2’si finansal kuruluşlara, yüzde 19,8’i ise finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 55,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı