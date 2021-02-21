"TECRÜBE KİŞİSELDİR"

Daha sonra yeni bir paylaşımda bulunan Özer, emzirerek kilo verme ile ilgili açıklamasını eleştirenlere yanıt verdi. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Canım anne adayları ve anneler; Sizden gelen ısrarcı sorular üstüne paylaşım yapıyorum... Kendi kendime tartı fotosu koymak aklımın ucundan geçmez. Tecrübe kişiseldir. Genelleme yapmak narsistik bir cehalet olur... Sadece sorularınıza cevaben, ben sezaryen doğum yaptım. 15 kilo almıştım. Doğum sonrası diyet uygulamadım, çünkü yanlış buluyorum. Evet işe döneceğim ama kilo vermesem de sorun yok... Ekranda olduğum gibi görüneceğim. Bebeğin beslenmesi, sağlığı her şeyden önemli. Şu an vücut şekillendirici bir şey kullanmıyorum. Vücudum, şimdilik sadece emzirerek kilo veriyor. Biliyorum her anne emziremiyor ya da her bünye farklı mutlaka... Birbirimizi bilmişlik taslayan ve alıngan bir kanaldan algılamazsak güzel olur.

Çünkü çok bilmişlik en sevmediğim şeydir. Mesela ben, bana kendi deneyimlerini yazan anneleri keyifle okuyorum. Kişisel deneyimi olduğunu hep aklımda tutarak... Şimdi lütfen mastit yani süt düğümlenmesi yaşayan anneler bana öneride bulunsunlar, Biraz da ben sorayım. Öperim...