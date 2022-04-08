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Haberler Magazin Özge Özder ve Sinan Güleryüz: Güzel havanın keyfini çıkarıyoruz
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Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti: Güzel havanın keyfini çıkarıyoruz

Oyuncu Özge Özder, önceki gün eşi müzisyen Sinan Güleryüz ve kızı Luna ile birlikte gazetecilerin objektiflerine yansıdı. "Güzel havanın keyfini çıkarıyoruz" diyen çift, "Kızımız dışarıda gezmeyi çok seviyor" ifadelerini kullandı

Özge Özder ve Sinan Güleryüz: Güzel havanın keyfini çıkarıyoruz
Aile saadeti
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzisyen Sinan Güleryüz ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Özge Özder, eşi ve kızı Luna ile birlikte güzel havanın tadını çıkarttı.

Basın mensupları ile sohbet eden ünlü çift, "Güzel havanın tadını çıkartıyoruz, kızımız Luna dışarıda gezmeyi çok seviyor havalar da güzelken parka gidelim dedik." dedi.

Özder, eşi ve kızı ile gazetecilerin objektiflerine aile pozu verdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

2018 YILINDA EVLENDİLER

Öte yandan Özge Özder ve Sinan Güleryüz, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Eva Luna'yı geçtiğimiz yıl şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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