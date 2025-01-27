Özge Ulusoy: Konu ciddi
Özge Ulusoy, Nişantaşı'ndaki bir mekânda arkadaşıyla hararetli bir şekilde sohbet ederken görüntülendi
Giriş: 27.01.2025 - 08:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:12
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Ulusoy, Nişantaşı'ndaki bir mekânda arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere yansıdı. Ulusoy, basın mensuplarını fark edince, el salladı.
Özge Ulusoy, daha sonra "Konu biraz ciddi ve koyu. Müsait zamanda sohbet ederiz" diyerek arkadaşıyla sohbetine kaldığı yerden devam etti.
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