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Haberler Gündem 3. Sayfa Özgecan Aslan'ı hatırlattı! Sakarya'da kan donduran saldırı
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Kapıları kilitleyip darp etti! Sakarya'da genç kıza kan donduran saldırı

Sakarya'da insanın kanını donduran bir saldırı meydana geldi. Mersin'de 7 yıl önce korkunç bir şekilde katledilen Özgecan Aslan'a yönelik vahşeti hatırlatan olayda bir dolmuş şoförü, araç içerisinde genç bir kıza saldırdı. Genç kız, arbede sırasında kaçıp polise şikayetçi oldu. Yakalanan şüpheli tutuklandı

Özgecan Aslan'ı hatırlattı! Sakarya'da kan donduran saldırı
Özgecan Aslan'ı hatırlattı! Sakarya'da kan donduran saldırı
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AA

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan dolmuşta bir genç kıza cinsel saldırıda bulunup darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şoför tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre kente, pazartesi günü gece saatlerinde üniversite okuduğu İstanbul'dan gelen M.K. (21) evine gitmek için kent merkezinden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa bindi.

KAPILARI KİLİTLEYİP DARP ETTİ

Dolmuşu Erenler ilçesinde durdurarak kapıları kilitleyen sürücü Serdar Serkan Yesin, cinsel saldırıda bulunduğu M.K'yi darp etti.

Tutuklanan Serdar Serkan Yesin
Tutuklanan Serdar Serkan Yesin

Şüpheliye tepki göstererek kurtulan M.K'nin, durumu ailesine haber vermesi üzerine polise şikayette bulunuldu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Serdar Serkan Yesin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli olarak cinsel saldırı suçuna teşebbüs" ile "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORYAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelinin birçok suçtan kaydının olduğu ve infaz süresini tamamlamasının ardından cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

GENÇ KIZIN AİLESİ AÇIKLAMA YAPTI

Genç kızın annesi S.K, gazetecilere, 3 yıldır çocuğunu okutabilmek için mücadele verdiğini söyledi.

S.K, kızının psikoloji bölümünde okunduğunu dile getirerek, olay günü akşam saatlerinden itibaren ulaşamadığı kızını aramak için dışarı çıktığını ancak bulamadığını anlattı.

"KURTULDUKTAN SONRA PLAKAYI ALDI"

Olayın yaşandığı yerin işlek bir yer olduğuna işaret eden S.K, kimsenin olaya tepki göstermediğini savundu. S.K, şüphelinin darp ettiği kızını, durumu ailesine anlatması durumunda öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Kızının kurtulduktan sonra aracın plakasını aldığını aktaran S.K, çocuğunun hakkını sonuna kadar arayacağını kaydetti.

Fotoğraflar: DHA

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