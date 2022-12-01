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Özgecan Aslan'ı hatırlattı! Sakarya'da kan donduran saldırı 0:00 / 0:00

AA

Sakarya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan dolmuşta bir genç kıza cinsel saldırıda bulunup darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şoför tutuklandı. AA'da yer alan habere göre kente, pazartesi günü gece saatlerinde üniversite okuduğu İstanbul'dan gelen M.K. (21) evine gitmek için kent merkezinden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa bindi. KAPILARI KİLİTLEYİP DARP ETTİ Dolmuşu Erenler ilçesinde durdurarak kapıları kilitleyen sürücü Serdar Serkan Yesin, cinsel saldırıda bulunduğu M.K'yi darp etti.

Tutuklanan Serdar Serkan Yesin Şüpheliye tepki göstererek kurtulan M.K'nin, durumu ailesine haber vermesi üzerine polise şikayette bulunuldu. OPERASYONLA YAKALANDI Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Serdar Serkan Yesin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli olarak cinsel saldırı suçuna teşebbüs" ile "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORYAYA ÇIKTI Öte yandan şüphelinin birçok suçtan kaydının olduğu ve infaz süresini tamamlamasının ardından cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.