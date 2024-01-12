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        Haberler Magazin Ayrılık açıklaması geldi! Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı: Hoşçakal iki gözüm - Magazin haberleri

        Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı

        Yaklaşık 6 ay aşk yaşayan Özgü Namal ile turizmci Mehmet Ferman Doğan ilişkilerini noktaladı. Mehmet Ferman Doğan, ayrılığı "Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal. Allah yar ve yardımcı olsun" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:02
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        2014'te nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal, 2020'de eşini kalp krizi sonucu kaybetmişti.

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        Eşinin ani ölümü sonrası Köyceğiz'deki evini kapatan ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü.

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        Özgü Namal, geçtiğimiz yıl ağustos ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili ekim ayında da yan yana görüntülenmşti.

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        "HOŞÇAKAL İKİ GÖZÜM"

        İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin, sessiz sedasız yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

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        Mehmet Ferman Doğan, sosyal medya hesabından yayınladığı "Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal. Allah yar ve yardımcı olsun" sözleriyle Özgü Namal'a veda etti.

        #özgü namal
        #Mehmet Ferman Doğan
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