Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı
Yaklaşık 6 ay aşk yaşayan Özgü Namal ile turizmci Mehmet Ferman Doğan ilişkilerini noktaladı. Mehmet Ferman Doğan, ayrılığı "Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal. Allah yar ve yardımcı olsun" sözleriyle duyurdu
Giriş: 12.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:02
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2014'te nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal, 2020'de eşini kalp krizi sonucu kaybetmişti.
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Eşinin ani ölümü sonrası Köyceğiz'deki evini kapatan ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü.
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Özgü Namal, geçtiğimiz yıl ağustos ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili ekim ayında da yan yana görüntülenmşti.