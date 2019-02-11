Özgün Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özgün Aydın hayatı

Özgün Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Ünlü oyuncu dün gece saatlerinde Kadıköy Hasırcıbaşı caddesi üzerindeki taksi durağından arkadaşlarıyla birlikte taksiye binen ünlü oyuncu Özgün Aydın, karşıya gideceğini söyledi. Kısa bir süre gittikten aracı durdurarak araçtan inen Aydın, tekrar taksiye doğru yöneldi. Araçtan indiği esnada aracın kapı lastiğinin düştüğünü gören şoför lastiği yerine taktığı esnada oyuncu Aydın ile kısa bir süre sözlü tartışma yaşadı. O esnada oyuncu aracın kapısını üzerine kapattığı esnada taksi şoförü Yakup Koca’nın koluna çarptı. Aracından inen taksi sürücüsü Yakup Koca, Aydın’ın yanına gitmek istedi. Bu sırada Aydın ve arabada bulunan arkadaşları sürücünün elinden telefonunu alarak darp etti.

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özgün Aydın, 6 Eylül 1984’te Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bizim Evin Halleri dizisi ile TV kariyerine başlayan oyuncu şimdilerde Güldür Güldür Show’da Mustafa karakterini canlandırmaktadır.

Güldür Güldür Show/Mustafa/2013

Bizim Evin Halleri/2000

Canım Kocacığım/2002

Koçum Benim/2002

Emret Komutanım/2005

Kaleiçi/2005

Karanlıktaki Umut/Umut/2005

Ne Seninle Ne Sensiz/2005

Kod Adı/2006

Olacak O Kadar/2009

Özgün Aydın’ın Oynadığı Filmler

Son İstasyon/Özgür/2010

Olur Olur!/2014