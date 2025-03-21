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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti | Son dakika haberleri

        Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın gözaltına alınmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:33
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        Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın gözaltına alınmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'ne gelerek destek ziyareti gerçekleştirdi.

        DHA'nın haberine göre belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin, bundan sonraki Cumhurbaşkanının ilk adımını attığı yerdir" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın gözaltına alınmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Özgür Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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        "BU MİLLET SANA DEĞİL, EVLATLARINA İNANIYOR"

        Özgür Özel, "Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin, bundan sonraki Cumhurbaşkanının ilk adımını attığı yerdir. Sayın Erdoğan, 'Ben futbol bilirim, futbol oynarım' diyor. Beylikdüzü'nü ona hatırlatalım. Beylikdüzü, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ilk gol attığı yerdir. Futbolda kalecidir, gol yemez ama Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'a gol atar, maç kazanır" ifadelerini kullandı.

        Özel, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Bu söz, Sayın Erdoğan'ın uykularını kaçırıyor. O yüzden buradan açıkça söylüyorum; ne Ekrem Bey'den ne Murat Bey'den hırsız, yolsuz, terörist çıkmaz. Senki Sayın Erdoğan, kendi Genelkurmay Başkanına, kendi FETÖ'cü savcılarınla terör örgütü başkanı demişsin. O iftirayı atan her iftirayı atar. Ama bu millet sana değil, evlatlarına inanıyor. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven, Murat Başkanı seven, demokrasiyi, ülkesini, Atatürk'ü seven herkes bu akşam 21 ilde, 14 büyükşehirde, 81 il başkanımızın, belediye başkanlarımızın katılacağı şekilde meydanlara çıkmalı" dedi.

        "DEMOKRATİK ŞEKİLDE TEPKİMİZİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM"

        Sokak çağrısının şiddet içermediğini söyleyen Özel, "Korkaklar, yalana sarılıyor. Korkaklar tweet atıyor, açıklama yapıyor, 'sokağa çağrı sorumsuzluktur' diyor. Bizim çağrımız dün de aynıydı, bugün de aynı. Yakmaya, yıkmaya değil, kol kola girmeye, kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde tepkimizi göstermeye davet ediyorum" diye konuştu.

        "POLİSİMİZE ZARAR VERMEK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"

        Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Özel, "Devletin içine sızmış bazı yapılar bizi haksız göstermek için provokasyon yapabilir. Polise saldırmak değil elbette ama hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza zarar vermek bizim işimiz değil. Ancak önümüze kanuna aykırı şekilde bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin" diye konuştu.

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