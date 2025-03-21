Özgür Özel Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın gözaltına alınmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'ne gelerek destek ziyareti gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin, bundan sonraki Cumhurbaşkanının ilk adımını attığı yerdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın gözaltına alınmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Özgür Özel, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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"BU MİLLET SANA DEĞİL, EVLATLARINA İNANIYOR"

Özgür Özel, "Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin, bundan sonraki Cumhurbaşkanının ilk adımını attığı yerdir. Sayın Erdoğan, 'Ben futbol bilirim, futbol oynarım' diyor. Beylikdüzü'nü ona hatırlatalım. Beylikdüzü, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ilk gol attığı yerdir. Futbolda kalecidir, gol yemez ama Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'a gol atar, maç kazanır" ifadelerini kullandı.

Özel, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Bu söz, Sayın Erdoğan'ın uykularını kaçırıyor. O yüzden buradan açıkça söylüyorum; ne Ekrem Bey'den ne Murat Bey'den hırsız, yolsuz, terörist çıkmaz. Senki Sayın Erdoğan, kendi Genelkurmay Başkanına, kendi FETÖ'cü savcılarınla terör örgütü başkanı demişsin. O iftirayı atan her iftirayı atar. Ama bu millet sana değil, evlatlarına inanıyor. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven, Murat Başkanı seven, demokrasiyi, ülkesini, Atatürk'ü seven herkes bu akşam 21 ilde, 14 büyükşehirde, 81 il başkanımızın, belediye başkanlarımızın katılacağı şekilde meydanlara çıkmalı" dedi.