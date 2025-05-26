Özgür Özel'den anayasa sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Ben tut ki oturdum bir anayasa masasına, bize oy veren 17 milyon 500 bin kişi anayasa masasına oturulmasını doğru bulmuyorsa, ben otursam kızımla eşim, annemle babam ayakta kalır, onlar bile oturmaz. Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır." dedi.

"BURDAN KİMSEYE EKMEK ÇIKMAZ"

Özel, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya yönelik soru üzerine Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da alınan sonucu anımsatarak, "Bu tartışma bitti, buradan kimseye ekmek çıkmaz. CHP'de böyle bir tartışma yok." ifadelerini kullandı.

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Özel, "söz konusu davayla ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a bir siteminiz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ONUN İÇİN KURDUĞUM HER CÜMLE NEFES İSRAFI"

"Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı partiden ihraç edildi, üslupsuz sözleri vardı. Onun için kurduğum her cümle nefes israfı. Onun hakkında konuşsam çok kötü şeyler söylerim, değmez. Kemal Bey hakkında hiç kötü bir şey söylemem. Mevcut genel başkanın en önemli sorumluluğu, önceki genel başkanlarına en üst düzeyde saygı göstermek, onları kızacak, üzecek bir şey yapmamaktır. Önceki genel başkanların beni eleştirme özgürlüğü vardır ama benim önceki genel başkanlarımı eleştirme özgürlüğüm yoktur. Parti ahlakım, kültürüm bunu gerektirir."

"MANSUR BEY BENİM GÖZÜMDE HER GÖREVE LAYIK" Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu Özel, "O gün geldiğinde en doğru aday kimse, o adayla seçime gitmek lazım. Bunda hiçbir tereddüdüm olmaz. Mansur Bey'e şimdiden 'yedek aday' muamelesi yapmak doğru değil. Mansur Bey benim gözümde her göreve layık, son derece başarılı bir yönetici. Milletin gönlünde yeri olan birisi." diye cevapladı. REKLAM Seçimlerde kesin kazanacak kim varsa, onu aday yapmaktan tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Özel, "Bir pazar günü, bir sandık daha kurar, Ekrem İmamoğlu yerine hangisini aday göstereceğimize karar veririz." diye konuştu. "ADAYLIĞIYLA İLGİLENMEK GİBİ BİR DERDİM YOK" Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Benim işim değil, adaylığıyla ilgilenmek gibi bir derdim yok. Arkasından kimin aday olacağı konusunda AK Parti'de ortalık toz duman." dedi. Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruya Özel, "'Bunları bırakalım, Anayasa masası kuralım...' Sen önce haksız yere içeride tuttuğun arkadaşlarımızı bırak, bu inadı bırak. Olay böyle eksiksiz bir demokratik ülkede geçiyormuş gibi, 'Buyursunlar gelsinler, anayasa yapalım...' Olacak şey değil. Menemen yapmam seninle." yanıtını verdi.

"BU ŞARTLAR ALTINDA ANAYASA YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL" Terörsüz Türkiye'ye de değinen Özel, bu sürece karşı olmadığını belirtti. Süreci tıkayan biri olmak istemediğini vurgulayan Özel, "Silah bırakılacaksa bırakılsın, analar ağlamayacaksa ağlamasın, şehit gelmeyecekse en büyük savunucusu benim. Teröre giden para emekliye, asgari ücretliye gidecekse ki bizim iktidarımızda öyle olacak, neyin karşısında olacağım? Bu yapılırken, bu kadar alan açılırken, İstanbul'un seçilmiş başkanını içeride iftiralarla tutamazsın, oraya da çözüm bulacağız hep beraber." diye konuştu. REKLAM Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen yıl yaptıkları karşılıklı ziyaretlerde "yeni anayasa" konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "6 Mayıs günü AK Parti Genel Merkezi'nde ve onların genel merkezimize iadeyi ziyaretlerinde bir yeni anayasa lafına girdi ve kendince bir tarihte bulundu Erdoğan. Ben de ona, 'Mevcut anayasaya uyulması gerektiğini, hangi kararlara uymadığını, bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu, bunlara uyulduğu takdirde anayasa masasına ancak oturmanın mümkün olacağını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadan, anayasaya aykırı dünya kadar uygulama yaparak bizimle anayasa yapamayacağını' söyledim. Ben tut ki oturdum bir anayasa masasına, bize oy veren 17 milyon 500 bin kişi anayasa masasına oturulmasını doğru bulmuyorsa, ben otursam kızımla eşim, annemle babam ayakta kalır, onlar bile oturmaz. Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Sen öyle bir devleti yönet ki 'bununla anayasa yapılır' desinler. Bu şartlar altında anayasa yapmak mümkün değil. Asla oturup da bir şey olmaz, bu şartlar altında anayasa yapmaya kalkışmak demek benim kendimi inkar etmem demek olur."