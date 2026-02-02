Özgür Özel, depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretine CHP Nurdağı İlçe Başkanlığı’nda başladı. Burada parti yetkilileri ve protokol üyeleriyle bir araya gelen Özel, ilçede yürütülen çalışmalar ve deprem sonrası süreçle ilgili bilgi aldı. Daha sonra konteyner kenti ziyaret eden Özel, depremzede esnaf ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

Ziyaret programında konuşan Özel, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, depremden etkilenen illere yönelik ziyaretlerinin hafta boyunca süreceğini belirtti. Ana muhalefet partisi olarak denetim görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Özel, bölgede tespit ettikleri eksiklikleri kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşacaklarını söyledi. CHP’nin iktidara hazır bir parti olduğunu dile getiren Özel, deprem bölgelerinde yapılması gerekenlere ilişkin görüş ve önerilerini aktardı.

Özel, milletvekilleri ve parti yöneticilerinden oluşan bir heyetle sahada incelemelerde bulunduklarını, elde edilen tespitlerin raporlandığını ve gerekli görülen konuların Meclis’te ve ilgili bakanlıklarda gündeme getirileceğini kaydetti. Konuşmasında depreme dayanıklı kentlerin oluşturulmasının önemine dikkat çeken Özel, afet yönetimi ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.