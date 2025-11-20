Özgür Özel, Sultangazi'de konuştu

Sultangazi'de Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Sultangazi'ye, bu ülkeye yıllarca hizmet eden emeklilerin, alın teriyle geçinen emekçilerin, ilçenin yiğit ve mert insanlarının vicdanına seslenmeye, 71'inci eyleme geldiklerini söyledi.

Özel, bugüne kadar gerçekleştirilen 4 seçimde Sultangazi'yi kazanamadıklarını ve kusuru kendilerinde aradıklarını belirterek, "Artık CHP'nin sosyal, muhafazakar, milliyetçi, Kürt, liberal ve sosyalist demokratlarının bir araya geldikleri büyük demokrasi ittifakı var. Bu ittifak İstanbul'u kazandığı gibi gün gelecek Sultangazi'yi de kazanacak, İstanbul'u kazandığı gibi gün gelecek Türkiye'yi de kazanacak ve cumhurbaşkanını belirleyecek." diye konuştu.

Türkiye'nin kronik hale gelen bir ekonomik krizin içinde olduğunu öne süren Özel, "Enflasyonda, yoksullukta, işsizlikte Avrupa birincisiyiz, faizde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradayız. Gıda enflasyonu dünyanın yedi kat üzerinde." ifadelerini kullandı.

Özel, Sultangazi'nin Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Boşnak'ı biriz. Alevi'si, Sünni'si gönülde biriz. Ama uygulamaya geldiğinde bir değiliz. Bir Sünni olarak söylüyorum. Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. Cami ne kadar ibadethaneyse, cemevi o kadar ibadethanedir. Alevilik kültür değildir, Kültür Bakanlığı'na bağlayasın. Alevilik inançtır, inanç olduğu için de tüm inançlara eştir, saygındır, saygı duyulacaktır. Aleviler eşit yurttaştır, haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir. Bizim iktidarımızda herhangi bir Alevi 'Tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim.' diyene kadar gereği yapılacak. Madımak Utanç Müzesi yapılacak, cemevleri ibadethane yapılacak."

REKLAM İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin Özel, "Millet iddianameyi de gördü, iftirayı da gördü, oyunu da gördü. Tutuksuz yargılama yapın, TRT'den canlı yayınlayın. Artık bu millet bu dertten kurtulsun, bu milletin derdine odaklanılsın. Hizmet yarışı olsun." ifadelerini kullandı. Terörsüz bir Türkiye'yi istediklerini, bununla beraber terörsüz ve demokratik bir Türkiye istediklerini kaydeden Özel, şöyle devam etti: "Bunun sorumluluğunu samimiyetle üstlendik, üstlenmeye devam ediyoruz. Ama bir yandan birileri 'barış' diyecek, bir yandan bizim 3, DEM'in 10 belediyesi kayyumla yönetilecek. Kürtlerin belediye meclislerine girmesi suç sayılacak. Kent uzlaşısından tutuklular hala içeride olacak. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre Tayfun Kahraman hapiste duracak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, siyasi tutsaklar içeride olacak. Siz bir yandan 'barış' diyeceksiniz, bir yandan başka bir süreç yürüteceksiniz. Bir tarafta zulüm, bir tarafta barış olmaz. Bir tarafta haksızlık, bir tarafta hakkaniyetli bir iş olmaz."