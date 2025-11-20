Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Sultangazi'de konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Sultangazi'de konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sultangazi'de partililere hitap etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 00:42 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Sultangazi'de konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sultangazi'de Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Sultangazi'ye, bu ülkeye yıllarca hizmet eden emeklilerin, alın teriyle geçinen emekçilerin, ilçenin yiğit ve mert insanlarının vicdanına seslenmeye, 71'inci eyleme geldiklerini söyledi.

        Özel, bugüne kadar gerçekleştirilen 4 seçimde Sultangazi'yi kazanamadıklarını ve kusuru kendilerinde aradıklarını belirterek, "Artık CHP'nin sosyal, muhafazakar, milliyetçi, Kürt, liberal ve sosyalist demokratlarının bir araya geldikleri büyük demokrasi ittifakı var. Bu ittifak İstanbul'u kazandığı gibi gün gelecek Sultangazi'yi de kazanacak, İstanbul'u kazandığı gibi gün gelecek Türkiye'yi de kazanacak ve cumhurbaşkanını belirleyecek." diye konuştu.

        REKLAM

        Türkiye'nin kronik hale gelen bir ekonomik krizin içinde olduğunu öne süren Özel, "Enflasyonda, yoksullukta, işsizlikte Avrupa birincisiyiz, faizde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sıradayız. Gıda enflasyonu dünyanın yedi kat üzerinde." ifadelerini kullandı.

        Özel, Sultangazi'nin Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

        "Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Boşnak'ı biriz. Alevi'si, Sünni'si gönülde biriz. Ama uygulamaya geldiğinde bir değiliz. Bir Sünni olarak söylüyorum. Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. Cami ne kadar ibadethaneyse, cemevi o kadar ibadethanedir. Alevilik kültür değildir, Kültür Bakanlığı'na bağlayasın. Alevilik inançtır, inanç olduğu için de tüm inançlara eştir, saygındır, saygı duyulacaktır. Aleviler eşit yurttaştır, haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir. Bizim iktidarımızda herhangi bir Alevi 'Tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim.' diyene kadar gereği yapılacak. Madımak Utanç Müzesi yapılacak, cemevleri ibadethane yapılacak."

        REKLAM

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin Özel, "Millet iddianameyi de gördü, iftirayı da gördü, oyunu da gördü. Tutuksuz yargılama yapın, TRT'den canlı yayınlayın. Artık bu millet bu dertten kurtulsun, bu milletin derdine odaklanılsın. Hizmet yarışı olsun." ifadelerini kullandı.

        Terörsüz bir Türkiye'yi istediklerini, bununla beraber terörsüz ve demokratik bir Türkiye istediklerini kaydeden Özel, şöyle devam etti:

        "Bunun sorumluluğunu samimiyetle üstlendik, üstlenmeye devam ediyoruz. Ama bir yandan birileri 'barış' diyecek, bir yandan bizim 3, DEM'in 10 belediyesi kayyumla yönetilecek. Kürtlerin belediye meclislerine girmesi suç sayılacak. Kent uzlaşısından tutuklular hala içeride olacak. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre Tayfun Kahraman hapiste duracak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, siyasi tutsaklar içeride olacak. Siz bir yandan 'barış' diyeceksiniz, bir yandan başka bir süreç yürüteceksiniz. Bir tarafta zulüm, bir tarafta barış olmaz. Bir tarafta haksızlık, bir tarafta hakkaniyetli bir iş olmaz."

        Özel, CHP'nin kardeşliğe ve barışa olan inancının ve aldıkları sorumluluğun altını çizdiğini ifade ederek, "İlk gün 'Fikrimizdir gireriz, CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korkun.' dedim. Bundan sonra da CHP doğru bildiği yerde, doğru bildiğini söyleyecek, doğru bildiğini yapacak. Bu milleti hiç kandırmadı, hiç kandırmayacak. Hiç aldanmadı, hiç aldanmayacak, hiç aldatmadı, hiç aldatmayacak." sözlerini sarf etti.

        REKLAM

        Mitinge, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Sultangazi İlçe Başkanı Kanber Koçak, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, milletvekilleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"