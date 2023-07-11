Özkan Uğur'a veda

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VEFATI ÜNLÜLERİ YASA BOĞDU



Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri derin bir üzüntüye boğmuştu. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri yayınladıkları mesajlarla Uğur'a veda etmişti.



EROL EVGİN



Başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı... Unutulmaz grup Özkan'sız kaldı. Çok orijinal ve yenilikçiydi. Tüm müzikseverlerin başı sağ olsun. Çok alçakgönüllü, çok naif bir insandı. Oyunculuğundan da söz etmek isterim. Oyunculuğu da çok orijinaldi. 'Eşkıya' filminde izlemiştim ilk. Şener Şen'in başrolde olduğu filmde çok değişik bir karakteri canlandırmıştı. Oyunculuğu da çok çok iyiydi. Ses sanatçıları zaman zaman film çekerler ama o bayağı bir aktördü. İnsan olarak da çok naif, duygusal, alçak gönüllü, dedikodu yapmayan bir insandı. Tüm müzik dünyası ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok yetenekliydi. Kırk yılda bir gelir böyle yetenekli insanlar. Mekânı cennet olsun...



ALİŞAN



Çok üzüldüm, çok.. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağ olsun... Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun Özkan ağabey...

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MELEK BAYKAL



Ben hiç istemiyordum bu cümleyi duymayı ama maalesef öyle oldu galiba. Biz her gün ümitle bekliyorduk, daha iyi olacak diye ama kurtaramadık Özkan'ımızı... Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Başka da bir şey diyemiyorum. Özkan Uğur, çok özel ve güzel bir adamdı. 'Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim 'Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olan ve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi.



TARKAN



Ah be Özkan'ım... Ateş oldun, düştüm içime. Çok üzüldüm, çok... Nurlar, ışıklar içinde uyu. Gülüşünde, gözünde kalbinin güzelliğini gördüğümüz canımız Özkan'ımız... Yerin dolmayacak, çok özleneceksin...