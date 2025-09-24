Özlem Yıldız, ameliyat oldu
Sunucu Özlem Yıldız, fıtık ameliyatı oldu. Yıldız; "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece benimki de eklendi. Şimdi iyileşme zamanı" dedi
Özlem Yıldız, operasyon geçirdi. İki yıldır turizmci Mete Vardar ile aşk yaşayan sunucu, fıtık ameliyatı oldu.Özlem Yıldız - Mete Vardar
Özlem Yıldız; "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece benimki de eklendi. Şimdi iyileşme zamanı" dedi.
2005'te Sinan Serter ile evlenen Özlem Yıldız, 2013'te boşanmıştı. Yıldız'ın bu evlilikten Demir isminde oğlu dünyaya gelmişti.
