Özlem Yıldız, ameliyat oldu Sunucu Özlem Yıldız, fıtık ameliyatı oldu. Yıldız; "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece benimki de eklendi. Şimdi iyileşme zamanı" dedi

Giriş: 24.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:40

