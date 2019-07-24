Özlem Yıldız, önceki gün eski eşi Sinan Serter'den olan 13 yaşındaki oğluyla böyle poz verdi. Güzel sunucu, bu kareye de "Aşk" notu düştü.
Yıldız'ın paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
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