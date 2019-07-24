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HaberlerMagazinÖzlem Yıldız'ın evlat aşkı - Magazin haberleri

Özlem Yıldız'ın evlat aşkı

Bodrum'da tatil yapan Özlem Yıldız'a oğlu Demir de eşlik ediyor

Özlem Yıldız

Özlem Yıldız, önceki gün eski eşi Sinan Serter'den olan 13 yaşındaki oğluyla böyle poz verdi. Güzel sunucu, bu kareye de "Aşk" notu düştü.

Yıldız'ın paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. 

 

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