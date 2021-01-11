Twist kralı anılıyor 0:00 / 0:00

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2 Mayıs 1933'te Artvin'de doğan Öztürk Serengil lise eğitimini yarıda bırakarak 1949'da İstanbul'a geldi.

Öztürk Serengil, Babıali'de ressamlık yaparken dekor görevlisi arandığıyla ilgili gazete ilanını görünce Oda Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

Tiyatronun dekor işleriyle ilgilenen, vestiyerliğini yapan Öztürk Serengil, aynı zamanda oyunlarda dansçı olarak sahneye çıktı.

Muhsin Ertuğrul'un teklifiyle Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlayan Öztürk Serengil, 1954 yapımı 'Üçüncü Kat Cinayeti' ile sinemaya geçiş yaptı.

'Adanalı Tayfur' serisiyle şöhret olan Öztürk Serengil, aynı zamanda şarkıcılığa da başlayarak 1964 - 1976 arasında 26 adet 45'lik yayınladı.

1966'da sahneye çıkarak şovmenlik de yapmaya başlayan Öztürk Serengil, bu dönemde sahnede yaptığı twistlerle 'Twist Kralı' olarak nam saldı.

1954 - 1996 arasında 148 filmde rol alan Öztürk Serengil, aynı zamanda 1965 yapımı 'Cezmi Bond Yedi Buçuk', 'Cımbız', 'Bir Garip Adam' ve '65 Hüsnü'nün yapımcılığını da üstlendi.

'Yeşşe' ve 'Kelaj' deyişlerini dillere pelesenk yapan Öztürk Serengil, 1985'te "Yeşilçam'ı Benden Sorun" adlı kitabını yayımladı

Ayhan Işık ile birlikte döneminin en çok kazanan oyuncusu olan Öztürk Serengil edindiği büyük servetin büyük bir bölümünü Libya'da gazinoda yitirdi. Gazinonun açılışından 12 gün sonra Muammer Kaddafi'nin turizmi yasaklaması, Serengil'in yatırımının kısa sürede heba olmasına neden oldu.

Casus olduğu iddiasıyla tutuklandığı Libya'dan kaçmak için büyük miktarda para harcamak zorunda kalan Öztürk Serengil, kumar tutkusu nedeniyle de büyük miktarda servet kaybetti. Serengil, kaleme aldığı anılarında kumar tutkusu nedeniyle 27 daire kaybettiğini açıkladı.

Nevin Teoman ile iki kez olmak üzere 5 kez evlenen Öztürk Serengil'in Seren Serengil, Timur Serengil, Cengiz Serengil ve Seray Serengil adlarında 4 çocuğu bulunuyor.