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        Haberler Dünya "Özür yeterli olmayacak" | Dış Haberler

        Vladimir Putin'den Batılı şirketlere: Özür dilemeleri yeterli olmayacak

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı şirketlerin Rusya'ya dönmesi için özür dilemelerinin yeterli olmayacağını ifade ederken, Rus şirketlere yeni yaptırımlara hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:06
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        "Özür yeterli olmayacak"
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin yeni yaptırımlara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, “Batılı şirketlerin Rusya’ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak.” dedi.

        Putin, başkent Moskova’da "Delovaya Rossiya" adlı kuruluşun yetkilileriyle düzenlenen toplantıda konuştu.

        Rus ekonomisinin, dış baskılara rağmen geçen yıl yüzde 4,3 büyüdüğüne işaret eden Putin, yüksek enflasyon oranının ise temel sorunlardan biri olmaya devam ettiğini ifade etti.

        Putin, ekonomiyi durdurmadan enflasyonu yavaşlatmanın kolay bir görev olmadığını belirterek, "Yumuşak inişin sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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        Yeni olası yaptırımlardan korkulmasına gerek olmadığını vurgulayan Putin, "Korkmaya başlayan hemen kaybeder. Olabilecekleri anlamak ise kesinlikle gereklidir. Olabileceklere karşı hazırlıklı olmalıyız." dedi.

        Putin, Batılı şirketlerin Rus pazarına olası dönüşüne ilişkin, Rusya’nın çıkarlarına uygun olmayan şirketlerin pazara girmesine tekrar izin vermeyeceğini söyledi.

        Rusya aleyhine faaliyetlerde bulunan şirketlere farklı yaklaşılması gerektiğini savunan Putin, "Batılı şirketlerin Rusya’ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak." diye konuştu.

        Ukrayna’da devam eden çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Putin, her ay yaklaşık 50 ila 60 bin kişinin gönüllü olarak Rus ordusuyla sözleşme imzaladığını belirtti.

        MACRON'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin sinyalini verdi.

        Macron, Rusya'nın finans hizmetlerine ve enerji sektörüne yönelik yaptırım uygulanabileceğini ifade etti.

        Macron, yaptırımların ateşkes sağlanamaması durumunda hayata geçirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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