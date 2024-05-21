Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor. Halka arz açıklık oranı yüzde 30,23 olarak açıklanan Özyaşar Tel ve Galvanizleme tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Peki, "Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir? Özyaşar Tel ve Galvanizleme katılım endeksine uygun mu?" İşte Özyaşar Tel ve Galvanizleme talep toplama tarihleri...