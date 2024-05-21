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        Haberler Bilgi Ekonomi Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme talep toplama tarihleri! Özyaşar Tel halka arz ne zaman?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arzını onayladı. 28 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek Özyaşar Tel ve Galvanizleme belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. Halka arz büyüklüğü 873 milyon TL olarak açıklanan Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz kapsamında 31.2 milyon lot dağıtımında bulunacak. İşte Özyaşar Tel halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kişi başına düşen olası lot dağıtım sayıları ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 20:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:22
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        Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor. Halka arz açıklık oranı yüzde 30,23 olarak açıklanan Özyaşar Tel ve Galvanizleme tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Peki, "Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir? Özyaşar Tel ve Galvanizleme katılım endeksine uygun mu?" İşte Özyaşar Tel ve Galvanizleme talep toplama tarihleri...

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme 23-24 Mayıs 2024 tarihinde arasında talep toplayacak.

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME LOT DAĞILIMI

        2 milyon katılım 15-16 lot (420-448 TL)

        2.5 milyon katılım 12-13 lot (336 – 364 TL)

        3 milyon katılım 10-11 lot (280 – 308 TL)

        3.5 milyon katılım 8-9 lot (224-252 TL)

        4 milyon katılım 7-8 lot (196-224 TL)

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALBANİZLEME KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Özyaşar Tel ve Galvanizleme katılım endeksine uygun işlem görecek

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        ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 30 İşletme sermayesi,

        Yüzde 40 Finans maliyetinin azaltılması,

        Yüzde 30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.

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