Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler?
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyonun ve tansiyonun hiç düşmediği serinin 6. filmi olan yapımının senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Justin Lin oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncu kadrosuna dair tüm detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte Hızlı ve Öfkeli 6 filmi tüm merak edilen soruların yanıtı...
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi 21 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson ve Michelle Rodriguez'in paylaştığı film 2013 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncuları...
HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu.
Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir.
Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.