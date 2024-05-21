Öğretmen il içi atama takvimi 2024: MEB Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunulacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme, aynı ilde görev yapan öğretmenlerin başka bir eğitim kurumuna atanmasını kapsar. Bu işleme başvurabilmek için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Kadrolu olarak görev yapıyor olmak

En az üç yıl kıdeme sahip olmak

Disiplin cezası almamış olmak

Her iki tür yer değiştirme işleminde de başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (MEBBİS) üzerinden yapılır.

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞIŞTİRME NASIL YAPILIR?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede, öncelikle öğretmenlerin branş ve hizmet puanları dikkate alınır. Puanları eşit olan öğretmenler arasında ise aile birliği, sağlık mazereti ve engellilik gibi kriterler göz önünde bulundurulur.