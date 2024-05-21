Emekli maaşına ara zam var mı? Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla emekli zammına dair son gelişmeler
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaş asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zammın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında daha önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir zammın gündemde olmadığını belirtti. Peki, Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, Işıkhan'ın açıklamalarıyla emekli zammına dair güncel gelişmeler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde asgari ücret ve emekli maaş zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşın ilgilendiren konu hakkında Bakan Işıkhan "Gündemimizde yok." dedi. İşte, emekli maaş zammına dair tüm detaylar...
EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, Temmuz'u bekleyelim." yanıtını verdi.
"GÜNDEMİMİZDE YOK"
Bakan Işıkhan, 17 Nisan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda da kendisine yöneltilen emekli maaşı ve asgari ücret sorularını yanıtlamıştı. Işıkhan, o tarihte de şunları söylemişti,
"Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." demişti.
TEMMUZ'DA SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Dört aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR’lular için temmuz ayında yüzde 18,72 zam şu an itibarıyla kesinleşti.
İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahmini doğrultusunda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuzda yüzde 25 oranında zam yapılacak.
İlk 6 aylık enflasyon piyasa katılımcılarının beklentisi doğrultusunda gerçekleşirse bu durumda yüzde 25,4 oranında zam yapılacak.
Mayıs ve haziran aylarında enflasyonda sürpriz bir düşüş olmazsa, mevcut tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 25 dolayında zam yapılacağını söylemek mümkün. Bunun aslında bir enflasyon farkı olduğunun da altını çizmek gerekir.
YENİ KANUN ÇIKMAZSA ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK
Halen en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak uygulanıyor. Yeni bir kanun çıkmadığı takdirde temmuz ayında kök aylıklara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu durumda kök aylığı düşük olduğu için halen 10 bin lira aylık almakta olanlar temmuz ayından sonra da 10 bin lira almaya devam edecek.