Bu yıl 350 tane getirdik. Daha önceki yıllarda 400-450 getiriyorduk. Bu yıl biraz daha fiyatlar yüksek olduğu için talep biraz daha az gördük, biraz az getirdik. Satışlar başladı, üçte birini sattık hayvanların. Şu anda satışlar devam ediyor. Büyükbaş fiyatları 80 bin ile 180 bin lira arası değişiyor. Artı hisseler var, hisseler 20 binle 35 bin arası değişiyor. Küçükbaşlarda 8 binden 18 bine kadar var" dedi.