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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 24 Mayıs 2024 kataloğu: Plaj ürünleri kampanyası! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler fiyatları

        BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 24 Mayıs 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM aktüel 24 Mayıs 2024 kataloğu ürünleri Cuma günü raflardaki yerini alacak. 24 Mayıs 2024 BİM kataloğunda çeyiz paketi ve plaj ürünleri dikkat çekti. Ayrıca bu hafta BİM'de akıllı cep telefonu 27.999 TL, buhar kazanlı ütü 4.299 TL, şişme bot 6.999 TL'den alıcıyla buluşacak. İşte, 24 Mayıs 2024 BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:10
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        BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu marketin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 24 Mayıs 2024 Perşembe BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 24 MAYIS 2024 KATALOĞU

        Fakir Çeyiz Paketi - 3.499 TL

        iPhone 12 Cep Telefonu - 27.999 TL

        Philips Süpürge - 4.799 TL

        Philips Buhar Kazanlı Ütü - 4.299 TL

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.699 TL

        Nautica Termos - 699 TL

        Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak - 7.999 TL

        2

        Intex Yunus Deniz Yatağı 3+ Yaş - 599 TL

        Intex Çocuk Havuzu 1-3 Yaş - 249 TL

        Intex Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş - 399 TL

        Intex Donut Deniz Simidi 9+ Yaş - 349 TL

        Intex Hacıyatmaz 3+ Yaş - 229 TL

        Intex Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş - 129 TL

        3

        Intex Excursion Şişme Bot - 6.999 TL

        Intex Tamir Kiti - 19,90 TL

        Intex Ayak Pompası - 229 TL

        Northpacific Futbol Topu - 219 TL

        Northpacific Voleybol Topu - 179 TL

        Universal Beach Raket Set - 89 TL

        4

        Yetişkin Güneş Gözlüğü - 79 TL

        Çocuk Güneş Gözlüğü - 79 TL

        Hasır Görünümlü Şapka - 129 TL

        Hambez Erkek Şort - 139 TL

        Erkek Deniz Şortu - 159 TL

        Parmak Arası Terlik - 89 TL

        Plaj Çantası - 145 TL

        Plaj Havlusu - 89 TL

        Plaj Hasırı - 109 TL

        5

        Chef's Sahan - 139 TL

        Chef's Krep Tava - 169 TL

        Naturalove Bambu Mutfak Seti - 99 TL

        Hobby Life Stormax Organizer Kutu - 179 TL

        Benante Çerezlik Seti - 185 TL

        Keramika Jumbo Kupa - 34,50 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa - 34,50 TL

        Pirinç Süzgeci - 19,50 TL

        6

        Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım - 199 TL

        Oyuncak Su Atıcısı - 69 TL

        Arabalar - 149 TL

        Hot Wheels Monster Trucks - 49,50 TL

        Uçar Oyuncak Dozer - 119 TL

        Su Balonu - 49 TL

        Eğitici Puzzle - 69 TL

        MGS Kum Oyuncakları - 69 TL

        MGS Oyuncak Karavan Seti - 199 TL

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