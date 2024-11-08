ÖZYES ek tercihler için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2024 ÖZYES ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Özel Yetenek Sınavı ÖZYES ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ÖZYES ek tercih kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre ÖZYES ek tercihler için süreç 8 Kasım Cuma günü sona eriyor. İlk tercih döneminde yükseköğretim programlarına yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemlerini 8 Kasım saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, 2024 ÖZYES ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 ÖZYES ek tercih ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılı bilgiler…
5 Kasım’da başlayan Özel Yetenek Sınavı ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri, bugün sona erecek. Bu sebeple henüz ek tercih başvurusu yapmamış olan adaylar, ‘’ÖZYES ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, boş kontenjanlar neler?’’ sorularına yanıt arıyor. 2024 ÖZYES ek tercih kılavuzu inceleniyor. ÖZYES ek tercih kontenjanları ve özel koşulları sorgulanıyor. İşte ÖZYES ek tercih ekranı 2024 ve konu hakkında detaylı bilgiler…
2024 ÖZYES EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece 2024 ÖZYES ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda ÖZYES ek yerleştirme tercih işlemleri, 08 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
ÖZYES EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Tercihte bulunacak adayların 2024-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ÖZYES EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZYES EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir.
Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 9 Kasım 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabilecekledir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.
Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (80,00 TL) alınır.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmez ve devredilmez. Ek yerleştirme ücreti, tercih işlemi yapıldıktan sonra 9 Kasım 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversiteler tarafından yapılacak kayıt işlemleri için kayıt tarihi, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
2024-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2024- 2025 öğretim yılı için geçerlidir. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.