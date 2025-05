Ozzy Osbourne sahnelere veda ediyor: Bir otel odasında ölmek istemiyorum

İngiliz şarkıcı ve söz yazar Ozzy Osbourne, hayranlarını üzen kararını açıkladı. 76 yaşındaki rock ikonu, Black Sabbath ile son bir kez sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Memleketi Birmingham'da 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 'Back to the Beginning' konseri, Osbourne’un müzik kariyerine veda ettiği an olacak.

Ozzy Ozbourne, The Guardian'a yaptığı açıklamada bu kararın zorlu bir süreç olduğunu ancak artık kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Şarkıcı; "Keşke 'asla asla' diyebilseydim ama son altı senedir yaşadıklarım bana gösterdi ki... Artık veda etme zamanı geldi" dedi. Osbourne, uzun yıllar süren turne hayatına alıştığını ancak bavul toplama ve otobüse binme fikrinden uzaklaştığını belirtti.

"BİR OTEL ODASINDA ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Sağlık ve yaşam tarzındaki değişimlere de değinen Ozzy Osbourne, eski rock yıldızı yaşam tarzını geride bırakmaya karar verdiğini vurguladı. Osbourne; "50 küsur yıl yollarda yaşadım ve çantalarımı alıp tekrar otobüse binmemeye alıştım. Artık uyuşturucu kullanmıyorum veya rock yıldızı yaşam tarzını benimsemiyorum. Bir nevi ev kuşuyum. Asla dışarı çıkmıyorum. Asla barlarda takılmıyorum, içki içmiyorum. Torunlarımla biraz zaman geçirmem için zamanım geldi, bir yerlerde, bir otel odasında ölmek istemiyorum. Hayatımın geri kalanını ailemle geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Bu karar, Ozzy Osbourne’un menajeri ve eşi Sharon Osbourne tarafından da destekleniyor. Bayan Sharon; "Artık yeter demenin zamanı geldi. Her şeyinizi verdiğinizde, arkanıza yaslanıp 'Yaptım' diyebilirsiniz" ifadeleriyle eşinin kararını destekledi. REKLAM KONSER GELİRİ BAĞIŞLANACAK 'Back to the Beginning' konseri, Black Sabbath’ın orijinal kadrosunun 20 yıl sonra vereceği ilk performans olacak. Bu tarihi gecede, metal müzik efsanelerine Guns N’ Roses, Aerosmith’ten Steven Tyler, Judas Priest üyeleri, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Megadeth ve Soundgarden gibi önemli isimler de eşlik edecek. Rage Against the Machine’den Tom Morello ise gecenin müzik direktörlüğünü üstlenecek. Bu veda konseri, aynı zamanda hayır işlerine de katkı sağlayacak. Elde edilecek gelir, Cure Parkinson’s, Birmingham Çocuk Hastanesi ve Birmingham’daki Acorn Çocuk Bakımevi’ne bağışlanacak. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ozzy Osbourne, konser öncesi fiziksel olarak da hazırlık yapıyor. "Ağırlık çalışıyorum, bisiklete biniyorum, evimde benimle çalışan bir fizyoterapist var” diyen Osbourne, uzun süreli hareketsizliğin ardından gücünü yeniden kazanmanın zorluğuna değindi. Ayrıca sesini korumak için haftada dört gün vokal koçuyla çalıştığını belirtti.