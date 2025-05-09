Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü duyurdu.

Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın 6 balistik füze ateşlediğini ifade ederken, füzelerin Hindistan topraklarına düştüğünü belirtti. 6 füzenin 5'i Amritsar'a 1'i ise Adampur'a düştü.

Füzelerin düştüğü Hindistan şehirlerinden biri olan Amritsar'da 4 patlama duyulduğu bildirildi.

Armitsar, dini bir grup olan Sihlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın Sihleri hedef aldığına değindi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgedeki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'nın düşürüldüğünü, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiğini duyurdu.

Hindistan'a seslenen Chaudhry, "Pakistan'ın size ateş etmesinden bu kadar hoşlanıyorsanız, talebinizi kendi seçtiğimiz bir zaman, yer ve araçla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Chaudhry, Hint medyasında yer alan Pakistan'a ait hava araçlarının düşürüldüğü ve Pakistan'ın Hindistan'a saldırdığı haberlerini yalanlayarak bunlara kanıt olarak "(düşürülen) en az bir Pakistan uçağı veya insansız hava aracının enkazının gösterilmesini" talep etti.

Hindistan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan askerler olduğunu bildiren Chaudhry, şimdiye kadar hiçbir Pakistanlı askerin yaşamını yitirmediğini kaydetti.

Chaudhry, Pakistan ordusunun "her türlü olasılığa hazırlıklı olduğu" mesajını vererek "Devam etmek istiyorlarsa etsinler ancak başlattıkları şeyi biz bitireceğiz." diye konuştu.

Hindistan basını dün, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiğini iddia etmiş, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Hindistan'ın Pathankot ve Srinagar bölgelerine saldırı düzenlendiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.