Pakistan'da rekor sıcaklık: "Canımızı almasından korkuyorum" 0:00 / 0:00

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Dünya nüfusunun beşte birinin yaşadığı Hindistan ve Pakistan'da son günlerde etkisi artan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığı 50 dereceği buldu.

Pakistan'ın Jacobabad şehrinde sıcaklık 51 dereceyle rekor kırdı. Jacobabad'da yaşayan 40 yaşındaki Muhammed Ekber, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Sıcaklık dayanılmaz hale geldi, önümüzdeki yıllarda canımızı almasından korkuyorum." dedi.

Ülkede, normalde mayıs ayının son haftasından itibaren yaz sıcağı başlıyor ama vatandaşlara göre ilk kez sıcaklar Mart ayında başladı, Ağustos'a kadar devam edecek.

Pakistan Meteoroloji Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Nisan ayında sıcaklığın 49 dereceye ulaştığı ve bunun rekor olduğu ifade edilmişti.

"DÜNYANIN EN SICAK YERLERİNDEN BİRİ"

Jacobabad'ın "dünyanın en sıcak yerlerinden biri" olduğuna dikkat çekilmiş, sıcaklıkların bu kadar erken artmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bu ülkelerde hava kalitesi "çok sağlıksız" olarak nitelendirilirken yıl içinde bu şekilde erken hissedilmeye başlanan aşırı sıcak havanın, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra büyük çaplı yangınları da tetiklemesi söz konusu.

Londra Imperial College'dan Dr. Mariam Zachariah ve Dr. Friederike Otto, yaptıkları analizde, Hindistan'da görülen aşırı sıcak havanın insan aktivitelerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle sıklığının arttığını tespit etti.