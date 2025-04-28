Pakistan Savunma Bakanı: Önümüzdeki 3-4 gün önemli

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, "Hindistan ile birkaç gün içinde savaşın patlak verebileceği ihtimaline" ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, "Gelecek 3-4 günün önemli olduğunu söyledim ancak 3 gün içinde savaş çıkabileceğini söylemedim." dedi.

Geo News'e konuşan Asıf, bir televizyon programına, "ülkesinin Hindistan'la olası bir savaşa hazırlanması ve birkaç gün içinde bir savaş çıkabilme ihtimaline" ilişkin verdiği demece açıklık getirdi.

Asıf, iki ülke arasında 3 gün içinde bir savaşın çıkabileceğine dair tahminde bulunmadığını belirterek, aslında Hindistan ile gerilim artarken çatışma tehlikesinin sürdüğü konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Olası bir savaşa ilişkin kendisine soru yöneltildiğini ve buna cevabının da yanlış yorumlandığını aktaran Asıf, "Gelecek 3-4 günün önemli olduğunu söyledim ancak 3 gün içinde savaş çıkabileceğini söylemedim." dedi.

Asıf, bu süre zarfında tehlikenin yakın olduğuna şüphe bulunmadığını ancak bunun "kaçınılmaz" olduğunu da söylemediğini dile getirdi.​​​​​​​

Herhangi bir tehlikeye karşı tamamen hazırlıklı olduklarına işaret eden Asıf, "Savaşa zorlanırsak, buna uygun bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı. Asıf, Hindistan'ın ülkesinin Pahalgam'daki terör saldırısını soruşturma teklifine yanıt vermediğini kaydederek, bundan dolayı hayal kırıklığı duyduklarını söyledi. "Pakistan 4'e bölünecek" iddiası Medya şirketi NDTV'nin haberine göre, Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisinden (BJP) Parlamento Üyesi Nishikant Dubey, 2025'in sonuna kadar Pakistan'ın "artık bir ülke olmayacağını" iddia etti. Dubey, yaptığı konuşmada, Pakistan'ın bu yıl "4 ayrı bölgeye ayrılacağını" öne sürerek, "Keşmir'in Pakistan işgalindeki kısmını geri alacağız. Ayrıca, Pakistan Belucistan, Pencap ve Peştunistan olmak üzere farklı ülkelere bölünecek. Başbakan Narendra Modi, bunu sağlayacak." diye konuştu. Bu yılın sonuna kadar "Pakistan'ın bölünmesi" gerçekleşmezse BJP'nin "sahte sözler vermekle" suçlanabileceğini kaydeden Dubey, "Pakistan, bitecek. Bu, Modi'nin taahhüdü." değerlendirmesinde bulundu. ⁠Pahalgam terör saldırısı Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu. Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı. KÜÇÜK ÇAPLI ÇATIŞMALAR YAŞANDI Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan sabah saatlerinde Kontrol Hattı'nda (LOC) çatıştı. REKLAM Hindistan ile Pakistan arasında Pahalgam saldırısının ardından gerginlik sürüyor. Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, taraflar arasında Kontrol Hattı'nda sabah saatlerinde çatışma çıktı. Gazeteye açıklama yapan bir Hint savunma yetkilisi, söz konusu çatışmanın, İslamabad yönetiminin ateşkesi "hafif silahlarla" ihlal etmesinin ardından yaşandığını savundu.