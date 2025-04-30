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        Haberler Dünya Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor | Dış Haberler

        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor

        Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:24
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        Pakistanlı bakan: Hindistan saldırı tasarlıyor
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        Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu.

        Tarar açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı. Saldırganlığın kararlı bir cevap bulacağını ifade eden Pakistanlı bakan, Hindistan'ın bölgedeki sonuçlardan sorumlu olacağını dile getirdi.

        Pakistan'ın, bu saldırının bağımsız bir komisyon tarafından soruşturulması teklifini Hindistan'ın reddettiğini aktaran Tarar, "Ancak ne yazık ki Hindistan, akıl yolunu izlemek yerine, tüm bölge için felaket sonuçları olacak tehlikeli çatışma yoluna girmeye karar vermiş gözükmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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        ⁠Pahalgam'daki terör saldırısı

        Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

        Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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