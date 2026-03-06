Palamut Tarifi ve Yapılışı: Palamut Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Palamut Nedir?

Palamut, uskumrugiller familyasından, yağlı ve etli yapısıyla bilinen bir deniz balığıdır. Omega-3 bakımından zengin olan palamut, protein açısından da oldukça güçlüdür. Özellikle Karadeniz’de bolca avlanır ve Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir.

Fırında Palamut Tarifi

Gerekli Malzemeler

2 adet orta boy palamut (dilimlenmiş) 1 adet büyük boy soğan 1 adet limon 2 adet domates 3-4 adet yeşil biber Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kekik

Fırında Palamut Nasıl Yapılır?

Balığın Hazırlanması

Palamutlar temizlenmiş ve dilimlenmiş olmalıdır. Bol suyla yıkandıktan sonra kağıt havlu ile kurulanır. Kurulama işlemi, balığın daha iyi kızarmasını sağlar.

Tepsinin Hazırlanması

Fırın tepsisine yağlı kağıt serilir. Soğanlar halka halka doğranır ve tabana yayılır. Üzerine palamut dilimleri yerleştirilir.

Domates ve limon dilimleri balıkların üzerine dizilir. Yeşil biberler eklenir.

Baharat ve Yağ

Zeytinyağı balıkların üzerine gezdirilir. Tuz, karabiber ve kekik serpilir.

Pişirme

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilir. Üzeri hafif kızarınca hazırdır.

Tavada Palamut Tarifi

Malzemeler

2 adet palamut (dilimlenmiş) 1 çay bardağı mısır unu Tuz Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tavada Nasıl Yapılır?

Palamut dilimleri tuzlanır. Her iki yüzü mısır ununa bulanır.

Geniş tavaya sıvı yağ eklenir ve kızdırılır. Balıklar orta ateşte her iki tarafı yaklaşık 4-5 dakika kızartılır.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarılır.

Izgarada Palamut Tarifi

Palamutlar tuzlanır ve hafif zeytinyağı sürülür. Önceden ısıtılmış ızgarada her iki yüzü 5-6 dakika pişirilir. Izgara yöntemi, balığın doğal aromasını en iyi şekilde ortaya çıkarır.

Palamut Yapmanın Püf Noktaları

Balık mutlaka taze olmalıdır. Gözleri parlak ve solungaçları kırmızı olmalıdır.

Fazla pişirilmemelidir; aksi halde kurur.

Limon pişirme sırasında değil, servis sırasında sıkılırsa balığın aroması daha belirgin olur.

Fırında pişirirken üzeri kapatılmazsa daha iyi kızarır.

Palamutun Faydaları

Omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını destekler. Protein açısından zengindir. D vitamini ve B12 vitamini içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Palamut Yanına Ne Gider?

Roka ve soğan salatası

Mevsim salata

Mısır ekmeği

Turşu

Palamut Kaç Kaloridir?

Pişirme yöntemine göre değişmekle birlikte 100 gram palamut yaklaşık 150-200 kalori arasındadır. Kızartma yöntemi kalori miktarını artırır.

Palamut, doğru pişirme yöntemiyle hazırlandığında son derece lezzetli ve besleyici bir balık çeşididir. Fırında sebzeli, tavada çıtır ya da ızgarada sade şekilde hazırlanabilir. Taze balık seçimi ve kontrollü pişirme süresi, lezzetin anahtarıdır. Özellikle sonbahar aylarında sofralarda mutlaka yer verilmesi gereken palamut, hem sağlıklı hem de doyurucu bir ana yemek alternatifi sunar.