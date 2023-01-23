"ÇOK ACIMASIZLARDI"



Indepent Türkçe'nin aktardığına göre; Pamela Anderson, konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Anderson, mahremiyetinin ihlal edilmesinin zihinsel ve duygusal etkisine dair daha ayrıntılı konuştu.



12 yaşındayken bir arkadaşının 24 yaşındaki bir arkadaşının tecavüzüne uğradığını dile getiren Pamela Anderson, "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı" dedi.