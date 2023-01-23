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Pamela Anderson çalınan kaseti hakkında konuştu

Pamela Anderson, 1996'da mahrem kasetinin çalınmasının yarattığı travmatik etkileri anlattı. Anderson, "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm" dedi

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  • Pamela Anderson çalınan kaseti hakkında konuştu - Magazin haberleri

    'Baywatch' dizisinin yıldızı olarak hafızalarda yer edinen Pamela Anderson ile o dönemki eşi Tommy Lee'nin samimi ve mahrem bir kaseti, 1995'te mülklerinden çalınarak internette satılmıştı. O zamandan beri geçen yıllarda bu olay geniş çapta tartışılmış ve Anderson, bu sızıntı yüzünden medyadan gördüğü muameleyi defalarca eleştirmişti.
  • Pamela Anderson çalınan kaseti hakkında konuştu - Magazin haberleri

    "ÇOK ACIMASIZLARDI"

    Indepent Türkçe'nin aktardığına göre; Pamela Anderson, konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Anderson, mahremiyetinin ihlal edilmesinin zihinsel ve duygusal etkisine dair daha ayrıntılı konuştu.

    12 yaşındayken bir arkadaşının 24 yaşındaki bir arkadaşının tecavüzüne uğradığını dile getiren Pamela Anderson, "Çocukluğumdan kalma ağır bir şeyi gündeme getirmek istemem ama bu adamın saldırısına uğradığımda herkesin bileceğini düşünmüştüm. Kaset çalındığında da öyle hissettim ve ifadem alınırken çok acımasızlardı" dedi.
  • Pamela Anderson çalınan kaseti hakkında konuştu - Magazin haberleri

    BEŞİNCİ KEZ BOŞANDI

    Öte yandan Pamela Anderson, 2020'nin Aralık ayında inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile birlikte sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.

    Eşi için, "Tam olmam gereken yerdeyim, beni seven bir adamın kollarında..." diyen Anderson, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.
  • Pamela Anderson çalınan kaseti hakkında konuştu - Magazin haberleri

    Pamela Anderson, Dan Hayhurst'ten boşanmaya karar vermişti. Bir kaynak, çiftin evliliğinin koronavirüs pandemisinin içine soktuğu durumda hızlı geliştiğini ama artık miladını doldurduğunu söylemişti.

    Pamela Anderson, eşi Dan Hayhurst ile evinin renovasyon çalışmaları esnasında tanışmıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu.
  • Pamela Anderson çalınan kaseti hakkında konuştu - Magazin haberleri

    DÖRT KEZ EVLENMİŞTİ

    Öte yandan Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında müzisyen Tommy Lee ile yapmıştı. Anderson ve Lee'nin iki tane oğlu bulunuyor.

    Pamela Anderson, daha sonra 2006'da rapçi Kid Rock ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.
  • Pamela Anderson çalınan kaseti hakkında konuştu - Magazin haberleri

    Ünlü yıldız, 2007-2008'de de profesyonel poker oyuncusu Rick Salomon ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Anderson ve Salomon, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha nikah masasına oturup, boşanmıştı.

    Pamela Anderson, ayrıca yapımcı Jon Peters ile 2020'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak ikili, aynı yıl içerisinde ayrılmıştı.

    Fotoğraf: AP, Reuters

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