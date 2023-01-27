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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı

Oyuncu Pamela Anderson, geçtiğimiz günlerde Sylvester Stallone'un kendisine 'ahlaksız teklifte' bulunduğunu ileri sürülmüştü. Anderson, şimdi de Jack Nicholson hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu

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  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    Pamela Anderson'ın, 'Pamela, Bir Aşk Hikayesi' adlı belgeseli, 31 Ocak'ta yayınlanacak. Anderson, belgeseli yayınlanmadan çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Anderson, geçtiğimiz günlerde Sylvester Stallone'un geçmişte kendisine "reddedemeyeceği bir teklif yaptığını" öne sürerek, "Bana 'bir numaralı kızı' olmam için bir daire ve araba teklif etmişti" demişti.
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    "ALABİLECEĞİN EN İYİ TEKLİF BU"

    Pamela Anderson, Stallone'a gülerek, "Bu iki numaralı kızının da olduğu anlamına mı geliyor?" diye cevap verdiğini söyledi. Pamela Anderson, ardından Sylvester Stallone'un kendisine, "Alabileceğin en iyi teklif bu tatlım. Artık Hollywood'dasın..." yanıtını verdiğini iddia etmişti.
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    AVUKATI YALANLADI

    Teklifi tereddüt etmeden geri çevirdiğini sözlerine ekleyen ve, "Aşık olmak istiyordum. Bundan daha azını istemiyordum" şeklinde konuşan Anderson'a Stallone'un avukatından yanıt gecikmemişti.
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    Avukatı, Sylvester Stallone'un asla böyle bir teklifte bulunmadığını iddia ederek, "Pamela Anderson'ın müvekkilime atfettiği açıklama yanlış ve uydurmadır. Stallone, bu iddiaların hiçbir kısmının doğru olmadığının arkasında..." yanıtını vermişti.
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    BİR İDDİA DAHA: ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞARKEN GÖRDÜM

    Pamela Anderson, son olarak Variety'ye verdiği röportajda, Jack Nicholson'ın Playboy malikanesinde 'iki güzel kadınla' üçlü ilişki yaşadığına tanık olduğunu iddia etti. 85 yaşındaki Hollywood yıldızını ruj sürmek için gittiği banyoda yakaladığını söyleyen Anderson, şu ifadeleri kullandı:
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    Üçü de kıkırdıyor ve duvara yaslanmış öpüşüyorlardı. Aynayı kullanmak için yanlarından geçtim, dudak parlatıcımı düzeltmek için lavabonun üzerine eğildim. Bakmamaya çalışıyordum ama kendimi tutamadım ve yansımada Jack'in gözlerini yakaladım. Sanırım bu hoşuna gitti, çünkü komik bir ses çıkardı, gülümsedi ve bana 'Teşekkürler canım' dedi.
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    2014 YILINDA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

    İddia edilen olayın ne zaman gerçekleştiği bilinmemekle birlikte, Nicholson ve Anderson 2014 yılında bir etkinlikte mutlu bir şekilde sohbet ederken görüntülenmişti.
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    DÖRT KEZ EVLENMİŞTİ

    Ayrıca Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında müzisyen Tommy Lee ile yapmıştı. Anderson ve Lee'nin iki tane oğlu bulunuyor.

    Pamela Anderson, daha sonra 2006'da rapçi Kid Rock ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.
  • Pamela Anderson'dan Jack Nicholson itirafı: Üçlü ilişkli... - Magazin haberleri

    Ünlü yıldız, 2007-2008'de de profesyonel poker oyuncusu Rick Salomon ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Anderson ve Salomon, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha nikah masasına oturup, boşanmıştı.

    Pamela Anderson, ayrıca yapımcı Jon Peters ile 2020'de sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak ikili, aynı yıl içerisinde ayrılmıştı.

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