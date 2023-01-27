"ALABİLECEĞİN EN İYİ TEKLİF BU"



Pamela Anderson, Stallone'a gülerek, "Bu iki numaralı kızının da olduğu anlamına mı geliyor?" diye cevap verdiğini söyledi. Pamela Anderson, ardından Sylvester Stallone'un kendisine, "Alabileceğin en iyi teklif bu tatlım. Artık Hollywood'dasın..." yanıtını verdiğini iddia etmişti.