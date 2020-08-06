İHA

Rize’de sosyal medyada, üzerinde İl Pandemi Kurulu yazan ve Rize Valisi Kemal Çeber ile İl Pandemi Kurulu'ndan 8 ismin imzasının taklit edildiği bir belgenin fotoğrafı paylaşıldı.

İHA'nın haberine göre, sahte olduğu öğrenilen belgede, "Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 15 Ekim 2020 saat 24.00 itibariyle durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan sahte belgenin fotoğrafı bir anda binlerce kişiye ulaşınca inceleme başlatıldı. Belgenin sahte olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük bilgi kirliliğine neden olan belge hakkında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Evrakta sahtecilik’ başta olmak üzere çeşitli nedenlerden soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bugünün tarihi ile paylaşılan belgede imzası taklit edilen Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek’in izinde olduğu ve bu nedenle bugün toplanan Pandemi Kurulu’nda yer almadıkları öğrenildi.