Pankek nasıl yapılır, kolay pankek tarifi Evde kolay ve lezzetli pankekler yapmak istiyorsanız, bu basit ve pratik tarif tam size göre. Kahvaltılarda ya da ara öğünlerde keyifle tüketebileceğiniz bu pankekler, hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olacak. Pankek nasıl yapılır, pankek püf noktası nelerdir? İşte detaylar...

Pankek yapımı, düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Hemen her çocuğun bayılarak yediği pankekler size vereceğimiz tarifle tam kıvamında olacak. Ani gelen misafirin, akşamları tatlı krizlerinin kolay ve basit çözümü pankek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Siz de evde bulunan temel malzemelerle, kısa sürede lezzetli pankekler hazırlayabilirsiniz. Bu tarifte, pankeklerinizi daha lezzetli ve puf puf yapacak püf noktalarını paylaşacağız.

Pankek Nasıl yapılır?

İlk defa pankek yapacaklar mutlaka “pankek tarifi nasıl yapılır” diye internette arama yapmışlardır. Pankek isteğe göre tatlı ya da az tatlı hatta tuzlu bile yapılabilir. Şimdi size klasik ve geleneksel kolay pankek tarifi vereceğiz. İşte kolay pankek tarifi için malzemeler:

2 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt (isteğe bağlı yarı yarıya süt-su katabilirsiniz)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığının ucuyla tuz

Kolay Pankek Tarifi

Pankek sadece kahvaltılarda değil, ara öğünlerde de tatlı krizleri için alternatif bir yaklaşımdır. İster balla ister çikolata ya da reçelle inanılmaz derecede lezzetli bir hamur işidir. İşte kolay pankek tarifi, hadi başlayalım...

Öncelikle geniş ve derin bir kapta yumurtaları ve şekeri iyice çırpın.

Ardından sırasıyla süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Kek kıvamından biraz daha koyu bir hamur elde etmeniz gerekir.

Teflon ya da yapışmaz bir tavada az miktarda yağ ısıtın.

Tavaya bir büyük kaşık hamur dökün ve kendi kendine yayılmasını bekleyin.

Üzeri göz göz olunca çevirin ve diğer yüzünü pişirin.

Pişen pankekleri servis tabağına alın.

İsteğe bağlı olarak muz, çilek, çikolata sosu, bal veya reçel ile servis edin.

Bu temel adımlarla, evde kolayca lezzetli pankekler yapabilirsiniz. İsterseniz pudra şekeri serperek veya farklı meyveler ekleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Pankek Püf Noktası Nelerdir?

Lezzetli ve tam kıvamında pankek yapmanın elbette ki püf noktaları vardır. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağız.

Malzemelerin Oda Sıcaklığında Olması: Malzemelerin oda sıcaklığında olması, daha iyi bir karışım elde etmenize yardımcı olur.

Yumurta ve Şekeri İyi Çırpma: Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Bu işlem, pankeklerin hafif ve yumuşak olmasını sağlar.

Kıvamına Dikkat: Hamurun kıvamı ne çok sıvı ne de çok katı olmalı. Kek hamurundan biraz daha akışkan bir kıvam idealdir.

Isı Kontrolü: Tavanın ısısı çok önemlidir. Orta ateşte pişirerek, pankeklerin eşit bir şekilde pişmesini sağlayın.

Az Yağ Kullanımı: Tavayı hafifçe yağlayın. Fazla yağ, pankeklerin ağır olmasına neden olabilir.

Vegan Pankek Nasıl Yapılır?

Vegan beslenme biçimini benimseyenler için tatlı krizlerine harika bir alternatif vegan pankektir. Hayvansal besin kullanmadan vereceğimiz vegan pankek tarifi tam ölçüde ve en az kalsik pankek kadar lezzetlidir. İşte vegan pankek tarifi malzemeleri:

1 adet muz

4 yemek kaşığı yulaf unu

1 çay bardağı kadar badem ya da hindistancevizi sütü

Yarım paket vanilya

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Vegan Pankek Tarifi Nasıl Yapılır?

Vegan pankek yapmak için öncelikle yukarıda sıraladığımız malzemeleri hazırlayarak işe başlıyoruz.

Öncelikle 1 adet muzu çatal yardımıyla iyice ezelim.

Ardından yavaş yavaş sütü ilave edip karıştıralım.

Un, vanilya ve tarçını da ilave edip istenilen kıvamda olması için yaklaşık 10 dakika kadar bekleyelim.

Tavayı ısıtalım, ardından az miktarda yağ ekleyin.

Yağ ısınınca pankek hamurundan bir kaşık dökelim.

Göz göz olunca çevirip arkasını pişirelim.

Pişen pankekleri servis tabağına alalım.

Servis için reçel ya da geleneksel tahin-pekmez veya mevsim meyveleri vegan beslenenler için harika ve besleyici bir alternatiftir.

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