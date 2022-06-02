Pankreas kanseri iyileşme belirtileri 0:00 / 0:00

Pankreasta yaşanan en büyük ve zorlu sorunlardan biri kanserdir. Bütün dünyada pankreas kanserini hem teşhis etmek hem de tedavi etmek çok zordur. Bu nedenle pankreas kanseri ölümcül kanserler arasında görülür. Modern tıbbın pek çok uğraşına ve geliştirilen tedavi yöntemlerine karşın pankreas kanseri için henüz bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Çoğunlukla ilk evrelerde fark edilmeyen ve çok hızlı yayılan pankreas kanseri 60’lı yaşlarda daha fazla görüşmektedir.

Bütün diğer kanser türleri gibi pankreas kanserinin de erken teşhisi tedavi edilmesinden önemli rol oynamaktadır. Erken teşhisi edilebilen pankreas kanserleri bilhassa neredeyse tek geçerli tedavi yöntemi olarak bilinen “Whipple” ameliyatıyla başarıya ulaşabilmektedir. Bu içeriğimizde sizler için pankreas kanseri iyileşme belirtileri, pankreas kanseri iyileşme evresi nasıl anlaşılır gibi konuları ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşte pankreas kanseri iyileşme belirtileri ile ilgili merak edilenler…

Pankreas Kanseri İyileşme Belirtileri

Pankreas kanserinin ilk evrelerde fark edilmesi oldukça zordur. Fark edilenlerin çoğu da tesadüfi bir şekildedir. Çünkü pankreas kanserinin özellikle ilk evrelerde pek fazla belirtisi olmadığını söyleyebiliriz. Pankreas kanserinin belirtileri ortaya çıktığında çoğu zaman kanserli hücreler pankreasın dışında yayılmış olduğu için tedavi de güçleşmektedir. Ancak genel olarak pankreas kanseri olanlarda ortaya çıkan belirtiler arasında şunlar yer almaktadır; ani kilo kaybı, beklenmedik ağrılar, sancılar, şişkinlikler, ishal ve/veya kabızlık yani hazımsızlık, mide bulantısı, midede yiyeceği tutamama, iştahsızlık, beklenmedik bir şekilde diyabet rahatsızlığın ortaya çıkması, genellikle halsiz hissetme, karaciğerin ve safra kesesinin büyümesi, idrarı koyulaşması veya idrardan kan gelmesi, kaşıntılar, aniden oluşan varisler, dışkının renginin kil gibi olmasıdır.

Genel olarak bütün dünyada pankreas kanseri mide ve bağırsak kanserleri gibi yaşam ihtimali düşük olan kanser türleri arasında görülmektedir. Oldukça riskli bir hastalık olan pankreas kanserinin ilk evrelerde fark edilmesi oldukça önemlidir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar genelde sigara içen ve kilosu fazla olan kişilerde pankreas kanserinin daha fazla görüldüğünü tespit etmiştir. Hatta sigara kullanımı pankreas kanserinin temel nedenlerinden biri olarak bile görülmektedir. Diğer yandan şeker hastalığı da pankreas kanserini tetiklemektedir. Çünkü uzmanlar pankreas kanserine yakalanan hastaların neredeyse yüzde sekseninin diyabet hastaları olduğunu belirtmektedir. Ancak bazı durumlarda pankreas kanseri genetik de olabilir. Ama bu kanser türünde genetik faktörler diğer kanser türleri kadar etkili değildir. Sadece genetik faktörlerinin etkisinin yüzde 10 olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların erkeklere göre daha fazla pankreas kanseri olduğu da yine bir diğer araştırma verisidir. Pankreas kanseri için en riskli yaşlar 60 ile 70 arasıdır.

Pankreas kanseri tedavisi için ilk evrede cerrahi müdahale tavsiye edilmektedir. Yine de buna rağmen kişinin sağ kalma ihtimali yarı yarıyadır. Fakat her şeye rağmen kişi doğru zamanda kanseri fark eder ve ameliyatı olabilirse pankreas kanseri iyileşme belirtileri göstermeye başlar.

Pankreas Kanseri İyileşme Evresi

Pankreas kanseri iyileşme evresi kişiden kişiye değişiklik gösterecektir. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değildir.

Pankreas Kanseri İyileşme Süresi

Pankreas kanseri iyileşme süresi ameliyatın zorluğuna göre değişebilmektedir. “Whipple” ameliyatı sonrasında yaklaşım 6 ay içinde kişi kendisini toparlamaktadır.