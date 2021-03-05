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Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 4 günlük tarihi Irak ziyareti için başkent Roma'daki Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı´ndan ayrıldı.

Papa Francis'in tarihi Irak ziyareti başladı!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis bugün gideceği Irak'ta resmi temaslarda bulunacak.

Papa Francis 4 gün sürmesi planlanan Irak ziyaretine başlamak üzere İtalya´nın başkenti Roma´daki Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı´ndan ayrıldı.

TARİHİ ZİYARET 4 GÜN SÜRECEK

Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat´ta temaslarda bulunacak. 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

ZİYARET ÖNCE MESAJI: HEPİNİZ KARDEŞSİNİZ

Katolik aleminini ruhani lideri Papa Francis, 5-8 Mart arasında gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi Irak halkına mesaj gönderdi.

Irak'ı ziyaret edecek ilk Papa olan Francis, ziyaret öncesi yayınladığı video mesajına, "Iraklı kardeşlerim selamın aleyküm" sözleriyle başladı.
Irak'a barış isteyen bir hacı olarak gideceğini vurgulayan Papa, "Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. ‘Hepiniz kardeşsiniz’ diye yinelemek için yanınıza geliyorum." dedi.

Papa, video mesajında, "Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı’ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı’dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum.” ifadelerini kullandı.

Papa Francis, Irak seyahatinin ilk gününde başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkan ve Başbakanı ile bir araya gelecek.

6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek olan Papa, Ezidilerle de bir araya gelecek.

Papa Francis, Irak'ta son gününde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ve ziyaretini Musul ve Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu Karakuş kentini giderek tamamlayacak.

VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ GÖKTAŞ: OLUMLU KATKI SAĞLAYABİLİR

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un Irak ziyaretinin bölgenin istikrarına olumlu katkı sağlayabileceğini, böyle bir durumun Türkiye’yi memnun edeceğini söyledi.

Büyükelçi Göktaş, Papa’nın bugün başlayacak Irak ziyaretini, AA muhabirine değerlendirdi.

Ruhani liderin zor bir dönemde böyle bir seyahati gerçekleştirdiğine işaret eden Göktaş, "Papa Franciscus'un, tüm zorluklara rağmen Irak’ın davetine icabet etmesi, bu ziyarete ne denli önem verildiğini gösteriyor. Bu ziyaret, Papa’nın son derece kararlı ve ısrarlı olması sayesinde gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

Göktaş, Papa'nın ziyaretinin pek çok açıdan ilklere sahne olacağını vurgulayarak, "Papa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) halen etkisini sürdürdüğü bir ortamda ilk kez yurt dışına çıkıyor. Irak, ilk kez bir Papa tarafından ziyaret ediliyor. Papa ilk kez merci-i taklid konumundaki bir Ayetullah Uzma'yı ziyaret edecek." diye konuştu.

Papa'nın Irak programının son derece yoğun olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Irak, bu ziyaret sayesinde son yıllarda belki de ilk kez olumlu bir hadiseyle gündem oluyor. Bu ziyaret, Irak’a her açıdan bir moral aşılayacak. Papa’nın Katoliklerin ruhani lideri olması hasebiyle ziyaretin dini boyutu, tabii ki daha ağır basıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş, Papa'nın ilk kez Şiilerin önemli ruhani lideriyle görüşeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Papa’nın Necef’te Ayetullah Ali Es-Sistani’yi ziyaret edecek olması çok önemli. Es-Sistani, etkisi Irak sınırlarını da aşan, merci-i taklid konumunda olan önemli bir Şii alimdir. Irak’ın istikrarına önem veren, siyaset üstü olmayı başarabilen bir şahsiyettir. Papa ve Ayetullah Es-Sistani’nin Necef'teki buluşmaları, genelde İslam ve Katoliklik, özelde de Şiiler ile Katolikler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından tarihi bir önem taşıyor."

PAPA'NIN ZİYARETİNİN HRİSTİYANLAR İÇİN ANLAMI

Bu ziyaretin, Irak ve bölgedeki Hristiyanlar için taşıdığı anlama da değinen Göktaş, şunları söyledi:

"Papa Fransiscus, bu ziyaretiyle Irak’taki Hristiyanlarla dayanışma içinde olduğunu da göstermek istiyor. Irak'ta başta Keldaniler, Süryaniler olmak üzere kökenleri çok eskiye dayanan kadim Hristiyan toplulukları var. 2003'te Hristiyanlar, Irak nüfusunun yüzde 6’sını oluşturuyordu. Sayıları 1,5 milyon civarındaydı.

İstikrarsızlık ve terör, Hristiyanları da yerlerinden etti. Hristiyanların toplam sayısı artık 200-300 bin olarak ifade ediliyor. Irak yönetiminin gasbedilen malları iade, zararı bir şekilde tazmin etme yönünde çabaları var. Vatikan, bu çabaları önemsiyor. Papa, bu ziyaretiyle Hristiyanların yanında olduğunu da göstermek istiyor."

TÜRKİYE'NİN ZİYARETE BAKIŞI

Göktaş, Türkiye'nin, Papa'nın Irak'a yapacağı ziyarete bakışının nasıl olduğuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vatikan'ın şikayetçi olduğu hususların neredeyse tümü istikrarsızlığın ürünüdür. Türkiye, bölgede istikrarın önemini her fırsatta vurgulayan bir ülke. Otorite boşluğu terör gruplarının palazlanmasına yol açıyor. Mezhepçilik ve taassup, hiç kimseye huzur getirmiyor. Papa’nın Irak ziyareti, bu gerçeklerin bir kez daha hatırlanmasına vesile olacaktır."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada dini ve kültürel farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiğini vurgulayan Göktaş, "Müslümanlar, Hristiyanlar, Ezidiler dahil farklı dini gruplar, yüzyıllar boyunca Orta Doğu’da barış içinde yan yana yaşamışlardır. Ancak bölgede istikrarın bozulması, Irak’ta her kesimi olumsuz etkilemiştir. Mezhepçilik, taassup ve terör olayları, toplumsal huzura ağır darbe indirmiştir. Türkiye, bu zorlu dönemlerde, yerlerinden yurtlarından olan herkese kucak açmıştır. Dini ya da etnik bir ayrım yapmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, Türkiye'nin bölgesinde istikrardan yana olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Irak, şimdi deyim yerindeyse; yaralarını sarma, toplumsal huzuru yeniden yakalama uğraşında. Papa'nın ziyareti, bu sürece hakikaten olumlu bir katkı sağlayabilir. Türkiye olarak bizler, bölgemizin huzur ve istikrarından yanayız. Başta DEAŞ ve PKK olmak üzere, terörle mücadelede elimizi taşın altına koymaktan çekinmememizin sebebi de budur. Papa'nın ziyaretinin sorunsuz ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz. Bölgenin huzur ve istikrarına katkı sağlayacak her gelişme bizleri memnun eder."

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