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        Haberler Dünya Papa'nın cenazesinde kritik 'Ukrayna' zirvesi: "Olumlu bir görüşme gerçekleşti" | Dış Haberler

        Papa'nın cenazesinde kritik 'Ukrayna' zirvesi: "Olumlu bir görüşme gerçekleşti"

        Papa Francis'in cenaze töreni için Vatikan'da buluşan ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer; olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:24
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        Papa'nın cenazesinde kritik 'Ukrayna' zirvesi
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        Fransa Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'in Papa Francis'in cenaze töreni öncesinde olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

        Ukrayna Cumhurbaşkanlığı basın ofisi tarafından paylaşılan ve dört lideri Vatikan'da bir arada gösteren fotoğrafla ilgili bir soru üzerine Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Olumlu geçen görüşmeyi teyit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Trump ile bire bir de görüştüğünü ve önemi bir yol kat ettiklerini söyledi.

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