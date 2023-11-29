Papa rahatsızlandı, Dubai ziyaretini iptal etti

Vatikan Basın Ofisi, bir süredir grip geçiren Papa'nın bu hafta sonu Dubai'ye yapacağı ziyarete dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Papa'nın genel klinik durumu, grip hali ve solunum yollarındaki iltihaplanma açısından iyileşse de doktorlar, kendisinden ilerleyen günlerde Dubai'de yapılacak COP28'e katılmamasını istedi. Papa Franciscus, doktorların talebini büyük bir üzüntüyle karşıladı ve bu seyahat iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.

DUASINI BİR GÖREVLİNİN YARDIMIYLA OKUMUŞTU

Geçen haftadan bu yana grip geçiren Papa, 25 Kasım'da Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde kontrollerden geçmişti.

Papa Francisus, 26 Kasım'da pazar günleri Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı Angelus duasını da konutundan ve bir görevlinin yardımıyla okumuştu.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl farklı gerekçelerle iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 86 yaşındaki Papa, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart'ta Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa Franciscus, daha sonra 7 Haziran'da yine Gemelli Hastanesi'nde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.