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        Haberler Dünya Papa, uyuşturucuyu yasallaştırmanın bağımlılıkla mücadele yolu olmadığını söyledi | Dış Haberler

        Papa, uyuşturucuyu yasallaştırmanın bağımlılıkla mücadele yolu olmadığını söyledi

        Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, uyuşturucu kullanımının yasalar yoluyla serbest bırakılmasının bununla mücadele yolu olmadığını ifade etti. Papa, Papa, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin "önleme yoluyla" olacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:09 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:09
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        Papa'dan uyuşturucu açıklaması
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        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bazı ülkelerin yaptığı gibi uyuşturucuyu yasalarla serbestleştirmenin bağımlılıkla mücadele yolu olmadığını belirtti.

        Vatikan'da haftalık genel kabul oturumunu yapan Papa, bugünün "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü" olması sebebiyle konuşmasını bu konuya ayırdı.

        Papa Franciscus, "Uyuşturucu bağımlıları ve aileleriyle ilgili çok sayıda trajik hikaye bildiğim için bu tehlikeli maddelerin üretimine ve kaçakçılığına son vermenin ahlaki görev olduğuna ikna oldum." dedi.

        Papa, uyuşturucu kullanımının, toplumları yoksullaştırdığını ve toplumun her kesimine ciddi zarar verdiğini ifade etti.

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        Uyuşturucu kullanımının yasalar yoluyla serbest bırakılmasının bununla mücadele yolu olmadığına işaret eden Papa Franciscus, "Bazı ülkelerde önerildiği veya halihazırda uygulandığı gibi uyuşturucu kullanımının serbestleştirilmesiyle uyuşturucu bağımlılığında azalma elde edilemez." diye konuştu.

        Papa, uyuşturucu bağımlılığı ile "önleme yoluyla" mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

        Katoliklerin ruhani lideri, dünya çapında milyonlarca insanın uyuşturucu bağımlılığıyla karşı karşıya kalması sebebiyle bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını vurguladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Papa Franciscus
        #uyuşturucu
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