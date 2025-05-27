8 MİLYON ÖN ÖDEMELİ KART

Papara'nın sitesinde yer alan bilgiye göre uygulamanın 23 milyon tekil kullanıcısı ve 8 milyon ön ödemeli kart müşterisi bulunuyor. Bu sabah Türkiye'nin tanınan ödeme kuruluşları arasında yer alan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 13 şüpheli hakkında “yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

8 şirkete el konularak kayyum atandı. Savcılığın bilgi notunda, Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olunduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı.