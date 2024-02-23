MİDE BULANTILARINA İYİ GELEBİLİYOR

Papayanın ağrıları azaltan, yaşlanmayı önleyen, göz sağlığını olumlu yönde etkileyen, hücreleri yenileyen, kilo vermeye yardımcı olan özellikleri de var. Hamile kadınların mide bulantılarını önleyen papaya, ek gıdaya geçen bebeklerde de iyi bir meyve alternatifi. Bunun yanında papaya A ve C vitamini yönünden de zengin.