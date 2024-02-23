Papaya tüketmek için 14 neden!
Papayanın ağrıları azaltan, yaşlanmayı önleyen, göz sağlığını olumlu yönde etkileyen, hücreleri yenileyen, kilo vermeye yardımcı olan özellikleri bulunduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, papayanın vitamin, mineral ve fitokimyasallar açısından zengin olduğunu kaydetti ve 14 faydasını anlattı
Son dönemlerde doğru beslenme konusunda farkındalığın artmasıyla sağlıklı gıdalar da daha fazla tercih ediliyor.
Önemli bir C vitamini kaynağı olan papaya meyvesi sağlıklı alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkarken; kilo verme üzerindeki etkisiyle de dikkat çekiyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, tadı kavun ve balkabağına benzeyen papayanın son dönemlerde sıkça tercih edildiğini belirterek, "Vitamin, mineral ve fitokimyasallar açısından zengin bir meyve olan papaya, sağlığımıza büyük katkılarda bulunmaktadır" dedi.
MİDE BULANTILARINA İYİ GELEBİLİYOR
Papayanın ağrıları azaltan, yaşlanmayı önleyen, göz sağlığını olumlu yönde etkileyen, hücreleri yenileyen, kilo vermeye yardımcı olan özellikleri de var. Hamile kadınların mide bulantılarını önleyen papaya, ek gıdaya geçen bebeklerde de iyi bir meyve alternatifi. Bunun yanında papaya A ve C vitamini yönünden de zengin.
İŞTE PAPAYA TÜKETMEK İÇİN 14 NEDEN
1. A ve C yönünden zengindir, bağışıklık sistemini desteklemektedir.
2. Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olmaktadır.
3. İçerdiği beta karoten ile göz sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.
4. Lif içeriğinin yüksek olması sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyebilmektedir.
5. Ağrı kesici özelliği vardır ve kemik sağlığını desteklemektedir.
6. Özellikle deri, karaciğer ve kas hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunmaktadır.
7. Kadınlarda adet sancılarına iyi gelmektedir.
8. C vitamini ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır.
9. 150 gramında bulunan 62 kaloriyle kilo vermeye yardımcıdır.
10. Hamile kadınlarda mide bulantılarının önlenmesinde yardım etmektedir.