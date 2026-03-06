Papazlardan Oval Ofis'te Trump'a toplu dua

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ülkenin dört bir yanından gelen papazları ağırladı. Oval Ofis'te toplanan papazlar, Trump'a toplu dua etti.

Trump'ın İletişim Danışmanı Margo Martin tarafından X'te paylaşılan görüntülerde, Trump'ın Oval Ofis'teki masasının arkasında otururken etrafında bir dua çemberi olduğu görüldü.

Papazlardan biri ise şöyle dua etti: "Onun üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum. Askerlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız üzerine korumanızı diliyorum. Başkanımıza ulusumuzu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeniz için dua ediyoruz."