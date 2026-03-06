Canlı
        Haberler Dünya Papazlardan Oval Ofis'te Trump'a toplu dua | Dış Haberler

        Papazlardan Oval Ofis'te Trump'a toplu dua

        Beyaz Saray'da ülkenin dört bir yanından gelen papazlar, ABD Başkanı Trump için dua etti. Trump'ın danışmanı Oval Ofis'teki o anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.03.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Papazlardan Oval Ofis'te Trump'a toplu dua
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ülkenin dört bir yanından gelen papazları ağırladı. Oval Ofis'te toplanan papazlar, Trump'a toplu dua etti.

        Trump'ın İletişim Danışmanı Margo Martin tarafından X'te paylaşılan görüntülerde, Trump'ın Oval Ofis'teki masasının arkasında otururken etrafında bir dua çemberi olduğu görüldü.

        Papazlardan biri ise şöyle dua etti: "Onun üzerine lütfunuzu ve korumanızı diliyorum. Askerlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız üzerine korumanızı diliyorum. Başkanımıza ulusumuzu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeniz için dua ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da silah ticareti yapan 1 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda 50 tabanca ve 50 şarjör ele geçirildi. (DHA)

