Paraşütü kim icat etti, kim buldu? Paraşüt ne zaman, nerede icat edildi?

Hava, bu yüzeye çarparak bir direnç oluşturur ve paraşütçünün aşağıya olan hızını ciddi oranda azaltır. Modern paraşütlerde ana paraşütün yanı sıra acil durumlarda kullanılmak üzere yedek bir sistem de bulunur. Bazı modellerde yönlendirme ipleriyle iniş yönü ve hızı da kontrol edilebilir. Paraşütler başta havacılık ve askeri operasyonlar olmak üzere birçok alanda kullanılır. Pilotların uçaktan acil çıkış durumlarında güvenli iniş yapmalarını sağlar. Askeri birlikler, düşman hattı arkasına iniş yapmak ya da hava desteğiyle stratejik bölgelere ulaşmak için paraşütle taşınır. Peki, paraşütü kim icat etti? Paraşütün mucidi kim?

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PARAŞÜTÜ KİM BULDU?

Paraşüt fikri, gökyüzünden güvenli şekilde yere inme ihtiyacına dayanan bir çözüm olarak tarih boyunca çeşitli tasarımlarla gündeme gelmiş olsa da bu fikri ilk sistemli şekilde ele alan kişi, Rönesans döneminde yaşamış olan bir mucittir. Uçma hayalini farklı mekanik düzeneğe dönüştürmeye çalışan bu dönemin araştırmacıları, düşüş sırasında hızın kontrol altına alınabileceğini gözlemlemiş ve hava direncinden yararlanmayı amaçlayan çeşitli çizimler yapmıştır.

İlk çizimlerde konik yapılı kumaş örtüler, yukarıdan bırakılan bir insanın yere yavaşça süzülmesini sağlayacak biçimde düşünülmüştür. Bu tür ilk teorik tasarımlarda, ağırlığın merkezde toplandığı ve çevresinde geniş kumaş yüzeyin yer aldığı yapılar yer alır. Fikirsel temeller bu dönemde atılmış olsa da gerçek anlamda paraşütle atlama denemeleri 18. yüzyılda uygulanmaya başlanmıştır. Yüksekten güvenli iniş sağlamak amacıyla tasarlanan paraşütler, ilk aşamada yalnızca cansız objeler üzerinde test edilmiştir. Ardından insan taşıyabilecek şekilde geliştirilen modeller hazırlanmış ve ilk başarılı atlayışlar bu dönemde gerçekleştirilmiştir. REKLAM Bu gelişmeler sırasında hafif, dayanıklı kumaşlar ve açıldığında hava tutacak geniş yüzeyler kullanılmıştır. Yapılan ilk deneylerde paraşütler, balonlardan veya yüksek kulelerden bırakılarak test edilmiştir. Bu buluş, yalnızca havacılıkla ilgilenen kişiler için değil, acil durumlarda pilotların ve paraşütçülerin hayatını korumaya yönelik bir güvenlik önlemi olarak da önem kazanmıştır. Başlangıçta basit yapıdaki bu araç, zamanla farklı şekillerde geliştirilmiş; spor, askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere çok sayıda model ortaya çıkmıştır. Paraşütün düşünsel ve teknik gelişimi, tarih boyunca birçok farklı kişiye dayansa da, ilk temel fikir, gökyüzünden yavaş ve dengeli iniş sağlama ihtiyacına verilen cevaptır.

PARAŞÜT NEREDE İCAT EDİLDİ? Paraşüt, düşünsel olarak farklı coğrafyalarda şekillense de ilk somut tasarım ve denemelerin merkezi Avrupa’dır. Bu bağlamda paraşüt fikrinin ilk çizimleri, Rönesans döneminde İtalya’da ortaya çıkmıştır. Dönemin bilimsel anlayışı, insanın uçma hayalini sadece kuşları izlemekle sınırlı tutmamış, aynı zamanda düşme eylemini güvenli hâle getirme fikriyle de ilgilenmiştir. İtalya’da yapılan ilk teorik çizimlerde, dörtgen biçimli bir iskeletin üzerine gerilen kumaşla oluşturulan bir sistem görülür. Yukarıdan bırakılan bir kişinin düşüşünü yavaşlatmayı ve yere daha kontrollü inmesini sağlamayı hedefler. Ancak bu fikir uzun süre sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. Paraşütün fiziksel olarak test edilip uygulanmaya başlandığı yer ise Fransa’dır. 18. yüzyılın sonlarına doğru Paris’te gerçekleştirilen ilk atlama denemeleri, paraşütün gerçek anlamda geliştirildiği ve kullanıldığı sürecin başlangıcı olmuştur. İlk testlerde yüksek kulelerden bırakılan cansız mankenlerle çalışmalar yapılmış, ardından sıcak hava balonlarından yapılan denemelerle insanlı atlayışlar gerçekleştirilmiştir.

REKLAM Bu deneyler sırasında kullanılan paraşütler, hafif kumaşlardan yapılmış büyük yüzeyli örtülerle oluşturulmuştu. Fransız havacılık çevrelerinin bu alandaki yoğun ilgisi, paraşüt teknolojisinin kısa sürede gelişmesini sağlamış, hem sivil hem de askeri alanlarda uygulanabilir hâle gelmesine öncülük etmiştir. Dolayısıyla paraşütün teorik zemini İtalya’da atılmış, ilk fiziksel uygulamaları ise Fransa’da gerçekleştirilmiştir. Bu iki ülke, paraşütün tarihindeki en belirleyici adımların atıldığı yerler arasında kabul edilir. PARAŞÜT NE ZAMAN İCAT EDİLDİ? Paraşüt, düşünce aşamasından fiziksel uygulamaya geçiş süreciyle değerlendirildiğinde, icat tarihi birkaç aşamada ele alınır. İlk olarak 15. yüzyılda paraşüt fikrine dair çizimler hazırlanmış, bu dönemde havadan süzülerek güvenli iniş sağlama düşüncesi bilimsel merakın bir parçası hâline gelmiştir. Bu ilk tasarımlar, yüksekten düşen bir insanın geniş bir kumaş yüzey yardımıyla yavaşlatılarak yere inmesini hedefliyordu. Ancak bu fikir uzun yıllar boyunca yalnızca teorik düzeyde kaldı. Gerçek anlamda paraşüt denemeleri ise 18. yüzyılın sonlarında uygulanmaya başlandı.