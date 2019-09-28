Merkez Bankası'nın son 2 toplantıda faiz oranlarını yüklü miktarda indirip yüzde 24'ten yüzde 16.50'ye çekmesi birikimlerini mevduat yoluyla değerlendiren vatandaşların getirilerini azalttı. Bu kesim farklı arayışlara girdi. Hatta son 1 yılda enflasyonun yüzde 25'ten yüzde 15'e gerilediği dönemde bile yüzde 20-22 bandındaki mevduatı tercih etmeyen vatandaşın dövize kayması nedeniyle döviz tevdiat hesapları (DTH) 192 milyar dolar ile rekor düzeye yükseldi. Merkez'in son 3.25 puanlık indiriminin ardından gerileyen mevduat faizleri ile de son iki haftada da DTH toplamda 2.7 milyar dolar tırmandı. Vatandaş böyle davrandı ama dolar/TL ise vatandaşın umduğunun tersine geriledi ve 5.75 düzeyinden 5.65'e indi. Yani dolar alanın eli yandı. Borsadaki getiri son dönemde yüksek ve gelecek beklentisi de iyi ama borsa yatırımcısı sınırlı. Altın da Çin ile ABD arasında ticaret görüşmelerinin başlayacağı duyurulduktan sonra yerinde sayıyor, hatta dolardaki düşüşün de etkisi ile gram altın düşüyor. Tabii ki beklentiler değiştiğinde bütün bu denklem değişebilir ama elimizdeki veriler ile kısa vadeli Türk Lirası ürünler ile sabit getiri seven (mevduat vs) vatandaş için daha yüksek getiri elde etmenin yolu da yok değil. Rakamlara bakarak belki biraz ufkumuzu açabiliriz.

KISA VADELİ DEVLET TAHVİLİ YÜZDE 12.3 KAZANDIRIYOR

Mevcut oralara baktığımızda şu anda en iyi ihtimalle mevduat yatırımcısı ortalama olarak brüt yüzde 12.5 getiri elde ediyor. Mevduattan yüzde 15 vergi kesiliyor. Bu durumda vergi hariç net getiri yüzde 10.6'ya iniyor. Bu da yılsonunda yüzde 13-14 aralığında bekleyen enflasyonun altında bir getiri. Yine altın, borsa, ve dolar yatırımcısını bir kenara bırakırsak kısa vadeli Türk Lirası varlıklara yatırım yapan vatandaşlara uygun ve getirisi daha yüksek ürünler ne diye baktığımızda karşımıza iki enstrüman çıkıyor. Bunlardan ilki devlet tahvili. Biz yine 3 aylık yani kısa vadeli tahvile bakalım. Şu anda brüt getiri yüzde 13.5 düzeyinde. Devlet tahvilinin vergisi yüzde 10. Vergi oranını eşitlersek (mevduat eşleniği) mevduattan yüzde 14.54 faiz kazanmakla aynı anlama geliyor bu. Net getiri ise tam olarak yüzde 12.3. Buradaki tek risk 3 aylık süre beklenmezse ve daha kısa sürede bonoyu satmak zorunda kalırsanız ve o sırada eğer faiz yükselmişse daha az kazanç elde edebilirsiniz. Ama vade sonuna kadar beklediğinizde getiriniz net.

ÖST'LER YÜKSEK GETİRİ SUNUYOR

Kısa vadecilere azımsanmayacak bir enstrüman da yine kısa vadeli banka finansman bonosu. Özel sektör tahvili sadece bankalarda yok tabii ancak bu durumda şirket riski alındığını için örnek olarak şu anda güvenilirlikte bir sorun olmayan banka bonolarını seçtik. Bu bonoların faizi şu anda brüt yüzde 16,25 ve net yüzde 15.6. Yani mevduattan 5 puan daha yüksek. Peki risk ne? Bono ile aynı risk yani örneğin 1 ay sonra satmak zorunda kalırsanız ve o sırada faizler de yükselmişse zarar edebilirsiniz. Tabii düşük bir olasılık bu. Bir de bankanın ödememe riskini alıyorsunuz. Bu da olasılığı oldukça düşük bir risk.