Parçalara ayrılmış halde bulundu! İstanbul Fatih'te vahşet!

İstanbul Fatih'te bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, dün saat 16.30'da Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta bir apartmana geldi.
BİR APARTMAN DAİRESİNDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre yapılan incelemede apartmanda bir dairede parçalara ayrılmış cansız beden bulundu. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme polisleri ve savcı inceleme yaptı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
İncelemelerin ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.
KİMLİĞİNİ BELİRLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin otopsinin ardından kime ait olduğunun tespit edilebileceği öğrenildi.
"YAŞLI BİRİ OLDUĞUNU DUYDUM"
Mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı. İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum. Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracını geldi, cesedi götürdüler, olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum" dedi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
YORUMLAR