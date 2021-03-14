Pardon filmi oyuncuları kimler? Pardon filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Mert Baykan'ın üstlendiği 2005 yılı yapımı Pardon filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.

PARDON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ferhan Şensoy: İbrahim

Rasim Öztekin: Muzo(Muzaffer)

Ali Çatalbaş: Aydın Diktepe

Erol Günaydın: İbrahim'in babası

Sermiyan Midyat: İbrahim'in Eniştesi

Parkan Özturan: Gardiyan Osman

Hakan Bilgin: Taksi Şoförü

Zeki Alasya: Hapishane müdürü

Levent Ünsal: İkinci Müdür

Bülent Kayabaş: Emniyet Amiri

Şahnaz Çakıralp: Asuman

PARDON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllar sonra askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul'a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer'de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Fakat otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer'in evinde yakalanır ve birlikte göz altına alınırlar. Sorgulamayla başlayan kördüğüm Taksim'de büfe işleten arkadaşları Aydın'ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınmasına ve Aydın'ın işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesi üç arkadaşın birlikte hiç beklemediği yargı sistemi sorunlarıyla karşılaşmasına yol açacaktır.

FİLMİN MÜZİKLERİ:

Ceza & Fuat Ergin & Funky C

Baba Zula

Duman (müzik grubu)

PARDON FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Pardon, Mert Baykal'ın yönettiği bir film. Senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan Çok Tuhaf Soruşturma adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan filmin çekimleri Sinop Cezaevi'nde yapılmıştır.