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Parfüm orucu bozar mı? Diyanet "Parfüm" açıklaması

Oruçların başlaması ile beraber parfüm orucu bozar mı sorusu da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da "Parfüm orucu bozar mı?" Sorusu yanıtlandı. Peki, parfüm orucu bozar mı sorusu için fetva ne diyor? İşte ayrıntılar...

Parfüm orucu bozar mı

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olarak nitelendirilen mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte orucunu en sağlıklı şekilde tutmak isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğu konusunda araştırmaya başladı. 2020 Ramazan ayında oruç tutacak olan müminlerin oruçlarını riske atmamak için azami dikkat etmektedirler. Bu sebeple en fazla araştırılan konulardan birisi de oruçluyken parfüm kullanmanın orucu bozup bozmadığı konusu oluşturuyor. Peki, Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar m? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın o soru ile ilgili verdiği yanıt.

Parfüm orucu bozar m?

İslam’ın şartlarından birisi olan ve İslam âleminde rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte orucunu zedelememek ve zarar vermeden tutmak isteyen Müslümanlar orucu bozan ve bozmayan durumların neler olduğunu araştırmaya başladı. 2020 ramazan ayını karşılamamıza kısa bir süre kala vatandaşların da orucu bozan durumlarla ilgili araştırmaları hızlandırarak yoğunlaştırdı. En fazla araştırılan konulardan birisi de oruçluyken parfüm kullanmanın orucu bozup bozmadığı oluşturuyor. Peki, Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar m? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığının o soru ile ilgili vermiş olduğu yanıt.

Oruçluyken parfüm kullanmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutma vazifelerini yerine getiren kişilerin deodorant, parfüm ve kolonya kullanmaları bunları koklamaları caizdir. Bunlar gibi kokuların yemek ve içmek sınıfına dâhil olmaması yani gıdalanma ve beslenme unsurları olarak görülmemesinden dolayı kullanılması halinde de orucu bozmazlar. Oruçlu kimselerin üzerinde bunlardan herhangi birisi sürdükten sonra, o kokuların etkisi hala devam ederken dahi namaz kılmanızda da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

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