EuroLeague’de play-off hattını şekillendirecek haftalardan biri yaşanırken, Turkish Airlines EuroLeague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci sınavında Paris deplasmanına çıkıyor. Barcelona karşılaşmasının ardından rotasını Fransa’ya çeviren sarı-lacivertliler, yükselişteki Paris Basketball karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelenin tarih, saat ve canlı yayın bilgileri ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte ayrıntılar...