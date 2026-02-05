Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Turkish Airlines EuroLeague'de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında parkeye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, form grafiğiyle dikkat çeken Paris Basketball ile karşı karşıya gelecek. Adidas Arena'da oynanacak mücadele, liderlik koltuğunu korumak isteyen Fenerbahçe açısından kritik bir viraj niteliği taşıyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...
EuroLeague’de play-off hattını şekillendirecek haftalardan biri yaşanırken, Turkish Airlines EuroLeague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci sınavında Paris deplasmanına çıkıyor. Barcelona karşılaşmasının ardından rotasını Fransa’ya çeviren sarı-lacivertliler, yükselişteki Paris Basketball karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelenin tarih, saat ve canlı yayın bilgileri ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte ayrıntılar...
PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Maç Tarihi: 5 Şubat 2026 Perşembe
Maç Saati: 22:45 (TSİ)
Salon: Adidas Arena (Paris)
PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli turnuvası olan EuroLeague'deki bu mücadele canlı olarak S Sport ekranlarından izlenecek.
Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle liderlik koltuğunda yer alıyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'yı deplasmanda 82-78 yendi. Paris Basketbol ise 8 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında Fransa ekibini sahasında 96-77 mağlup etmişti.