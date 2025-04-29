Final Four için parkede! Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi üçüncü maçında Paris Basketbol'a konuk oluyor. Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı seride sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Adidas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, sorusunun yanıtın...
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında bu sezon oynanan dört karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko kazandı. Seride durumu 2-0 getiren sarı lacivertliler bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda Final Four'a adını yazdıracak. Peki, "Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?" İşte detaylar...
PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
THY Avrupa Ligi play-off üçüncü karşılaşması Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da oynanacak.
PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Adidas Arena oynanacak müsabaka, Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE SERİDE 2-0 ÖNDE
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNAN MAÇLAR
22 Nisan 2025 – Playoff Serisi 1. Maçı – Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol
24 Nisan 2025 – Playoff Serisi 2. Maçı – Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol
Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması halinde üst üste ikinci, toplamda ise yedinci kez Final Four’a yükselecek.