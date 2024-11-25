Hilton Ailesi'nin sosyetik kızı olarak ünlenen, oyunculuk, modellik ve DJ'lik alanlarına adım atarak hep kameralar karşısında olan Paris Hilton, bugüne dek yüzünde herhangi bir estetik uygulama yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili konuştu.

43 yaşındaki Paris Hilton, katıldığı bir podcast yayınında "tamamen doğal olduğunu", hiçbir zaman plastik cerrahiye ya da botoks, dolgu gibi ameliyatsız estetiğe başvurmadığını açıkladı.