Paris Hilton: Hiç estetiğim yok
Paris Hilton, hiç estetik ameliyat olmadığını, dolgu ve botoks bile yaptırmadığını söylerken, "Tamamen doğal oluşumla gurur duyuyorum" diye konuştu
Hilton Ailesi'nin sosyetik kızı olarak ünlenen, oyunculuk, modellik ve DJ'lik alanlarına adım atarak hep kameralar karşısında olan Paris Hilton, bugüne dek yüzünde herhangi bir estetik uygulama yaptırıp yaptırmadığıyla ilgili konuştu.
43 yaşındaki Paris Hilton, katıldığı bir podcast yayınında "tamamen doğal olduğunu", hiçbir zaman plastik cerrahiye ya da botoks, dolgu gibi ameliyatsız estetiğe başvurmadığını açıkladı.
Taşıyıcı anneden iki çocuk sahibi olan Paris Hilton; "Tamamen doğal olduğum için gerçekten gurur duyuyorum" dedi ve ekledi: Güneşten uzak durdum. Hiç botoks yaptırmadım, enjeksiyon yaptırmadım, ameliyat olmadım, hiçbir şey yapmadım.
Annesi Kathy Hilton'un henüz çocukken ona cilt bakımı tavsiyeleri verdiğini söyleyen Paris Hilton; "Annem, ben 8 yaşındayken 'Paris, güneşten uzak dur' demişti. Sonra bana 10 adımlık muhteşem cilt bakımı rutinini öğretti. Ben de tam anlamıyla bunu 8 yaşımdan beri yapıyorum" diye konuştu.
Evinde kişisel bir spa'ya sahip olduğunu ve burada lüks bir spa'da alabileceği tüm yüksek kaliteli cilt ve sağlıklı yaşam bakımlarına erişebildiğini söyleyen Paris Hilton, program sunucusunun; "Sonsuza kadar yaşayacaksın" desmesi üzerine şöyle yanıt verdi: Evet, plan bu. Kocam 'Sonsuzluk yeterince uzun değil, bu yüzden evimizde spa'ya ihtiyacımız var' dedi.
Annesinin güneşten uzak durma tavsiyesine de uyduğunu söyleyen Paris Hilton; "Annem güneşin cildime zarar vereceğini söylerdi. Onu dinlediğim için mutluyum" ifadesini kullandı.
"Aynı zamanda soluk bir cilde sahip olmak istemiyorum" diyen Paris Hilton; "Gençliğimden beri bronzlaştırıcı sprey kullanıyorum. Biraz aşırıya kaçtığım zamanlar da oldu. Eskiden tam anlamıyla turuncu göründüğüm zamanlar vardı" diye konuştu.
2021'de Carter Reum ile evlenen Hilton'un 22 aylık Phoenix adında bir oğlu ve 1 yaşında London adında bir kızı var.