Paris Hilton kızı London'ın birinci yaş gününü kutladı

Her iki çocuğunu da taşıyı anne aracılığıyla kucağına alan Paris Hilton, anne olmak için neden bu yolu seçtiği geçen yıl verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: The Simple Life'tayken (realite şov), bir kadın doğum yaparken aynı odada olmak zorundaydım ve bu bende travma yarattı. Bir aile kurmayı feci şekilde istiyordum ama bu fiziksel kısmından çok korkuyordum. Doğum ve ölüm bu dünyada en çok korktuğum iki şey.